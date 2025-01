Gamestation Go : Atari tease sa console portable rétro-gaming

Le teasing ne laisse absolument aucune place aux doutes : Atari va profiter du CES 2025 pour dévoiler une console portable évidemment orientée rétro-gaming, console qui porterait le doux nom de Gamestation Go. On ne sait pas grand chose des spécifications techniques de cette machine, si ce n’est que sa construction sera assurée par MyArcade, une société qui a déjà collaboré avec Atari pour la Gamestation Pro.

Pour le reste, il faut s’en remettre au teaser, qui a au moins le mérite de ne rien cacher du design de l’engin. Atari fait dans le classique avec 4 boutons principaux (X, Y, B, A), 4 gâchettes (L1, L2, R1, R2), une croix directionnelle, et des touches Start et Select. A ces caractéristiques on ne peut plus traditionnelles, il faut tout de même rajouter un mini-trackball, un paddle et un pavé numérique de 12 touches. Pour rappel, certaines versions de Breakout, Crystal Castle ou bien encore le célèbre Centipède nécessitaient un trackpad sur leur version originelle en borne d’arcade. La vidéo semble aussi montrer une sortie HDMI, deux ports USB-C voire un port pour carte microSD. Le Gamestation Go devrait embarquer plusieurs titres préinstallés, mais il sera donc probablement possible d’y rajouter des jeux via le MicroSD.

Le CES 2025 démarrera le 7 janvier prochain.