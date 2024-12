Lenovo : les rendus officiels de la console portable Legion Go S ont fuité sur la toile

Lenovo semble prêt à entrer à nouveau sur le marché des consoles portables de jeu avec son prochain PC-portable pour le gaming , le Legion Go S, dont les premiers rendus officiels ont fuité en ligne via le site Windows Central. Le marché de la console portable de type PC a largement profité du succès du Steam Deck de Valve : les appareils concurrents se sont même multipliés, à l’instar du Legion Go de Lenovo ou du ROG Ally d’Asus.

Un look minimaliste… et des performances moyennes ?

Le nouveau Legion Go S adopte un design rappelant celui du ROG Ally et de son successeur, le ROG Ally X, mais avec des fonctionnalités visiblement simplifiées (ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle s’agissant d’une console portable). Lenovo semble ainsi privilégié la simplicité pour son nouveau modèle : exit les sticks détachables, le kickstand et le trackpad. Quant au contrôle de la souris, il serait effectué avec le joystick droit.

Le Legion Go S devrait être un peu moins puissant que le Legion Go classique ou le ROG Ally X d’Asus, ce qui lui permettrait aussi d’être proposé à la vente à un tarif enfin accessible pour une machine de ce type. On en saura sans doute plus lors du prochain CES de janvier 2025 (Lenovo est toujours présent sur le salon).