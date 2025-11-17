Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être présentée comme l’équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, va fêter sa 11e édition. Elle aura lieu le 11 décembre (ce sera en réalité dans la nuit du 11 au 12 décembre en France à cause du décalage horaire).
Voici les jeux qui sont nommés pour les Game Awards 2025 avec chaque catégorie. Il est possible de voter depuis cette adresse.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...
Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...
Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce...
Les ambitions de Meta et Google concernant de gigantesques réseaux de câbles sous-marins connaissent un sérieux contretemps. Selon...
Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...
17 Nov. 2025 • 22:03
17 Nov. 2025 • 20:27
17 Nov. 2025 • 20:00
17 Nov. 2025 • 19:12
Un commentaire pour cet article :