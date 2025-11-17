TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie
Jeux vidéo

Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

17 Nov. 2025 • 19:44
1

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être présentée comme l’équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, va fêter sa 11e édition. Elle aura lieu le 11 décembre (ce sera en réalité dans la nuit du 11 au 12 décembre en France à cause du décalage horaire).

Death Stranding 2 On the Beach

Voici les jeux qui sont nommés pour les Game Awards 2025 avec chaque catégorie. Il est possible de voter depuis cette adresse.

Jeu de l’année (GOTY)

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Meilleure direction de jeu

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Meilleure narration

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Meilleure direction artistique

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Meilleure musique et bande originale

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Lorien Testard
  • Hades II – Darren Korb
  • Hollow Knight: Silksong – Christopher Larkin
  • Death Stranding 2 – Woodkid & Ludvig Forssell
  • Ghost of Yōtei – Toma Otowa

Meilleur design audio

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Meilleure performance

  • Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
  • Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
  • Erika Ishii – Ghost of Yōtei
  • Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
  • Konatsu Kato – Silent Hill f
  • Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle ancien

Meilleure innovation en accessibilité

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • EA Sports FC 26
  • South of Midnight

Meilleur jeu engagé

  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man’s Sky

Meilleur jeu en évolution

  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man’s Sky

Meilleur support communautaire

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Meilleur premier jeu indépendant

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk

Meilleur jeu mobile

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Wuthering Waves

Meilleur jeu VR/AR

  • Alien: Rogue Incursion
  • Arken Age
  • Ghost Town
  • Deadpool VR
  • The Midnight Walk

Meilleur jeu d’action

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: The Art of Vengeance

Meilleur jeu d’action/aventure

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones et le Cercle ancien
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Meilleur RPG

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de combat

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City Of The Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5

Meilleur jeu pour la famille

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing Crossworlds

Meilleur jeu de stratégie

  • The Alters
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Meilleur jeu de sport/course

  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing Crossworlds

Meilleur multijoueur

  • Arc Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • Peak
  • Split Fiction

Meilleure adaptation

  • Minecraft, le film
  • Devil May Cry
  • The Last of Us: saison 2
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • Until Dawn

Jeu le plus attendu

  • 007 First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Marvel’s Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher IV

Créateur de contenu de l’année

  • Cadrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1tikal
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Meilleur jeu d’e-sport

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • VALORANT

Meilleur joueur d’e-sport

  • Brawk
  • Chovy
  • Forsaken
  • Kakeru
  • MenaRD
  • Zyw0o

Meilleure équipe d’e-sport

  • Gen.G
  • NRG
  • Team Falcons
  • Team Liquid PH
  • Team Vitality

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
0 Applications

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...

X Twitter Logo

X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

17 Nov. 2025 • 20:51
0 Internet

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...

Starship V2

Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

17 Nov. 2025 • 19:29
0 Science

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce...

cable sous-marin

Meta et Google repoussent leurs projets de câbles sous-marins face aux risques géopolitiques

17 Nov. 2025 • 18:52
0 Internet

Les ambitions de Meta et Google concernant de gigantesques réseaux de câbles sous-marins connaissent un sérieux contretemps. Selon...

Xbox Partner Preview

Xbox Partner Preview annoncé pour cette semaine avec plusieurs jeux

17 Nov. 2025 • 17:55
0 Jeux vidéo

Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

17 Nov. 2025 • 22:03

image de l'article « Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

« Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

17 Nov. 2025 • 20:27

image de l'article iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

17 Nov. 2025 • 20:00

image de l'article Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

17 Nov. 2025 • 19:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site