IA : Microsoft étendrait les fonctionnalités avancées de Copilot Plus aux PC de bureau

Microsoft devrait bientôt étendre ses fonctionnalités avancées d’IA de Copilot Plus aux ordinateurs de bureau, grâce à une mise à jour des processeurs Intel Arrow Lake (prévue pour la fin de l’année). Jusqu’à présent, ces fonctionnalités étaient réservées à une gamme spécifique d’ordinateurs portables équipés de processeurs suffisamment puissants pour atteindre le seuil de 40 TOPS exigé par Microsoft. La future série de processeurs Arrow Lake Refresh devrait intégrer une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) plus performante, dérivée de l’architecture NPU 4 déjà utilisée dans les puces Lunar Lake.

Cette évolution permettra enfin à des PC de bureau classiques de profiter des capacités avancées de Copilot Plus, jusque-là limitées à des mini-PC ou des tout-en-un équipés de composants pour ordinateurs portables. Cette mise à jour ne prévoit cependant pas d’amélioration du nombre de cœurs CPU ou GPU, ce qui décevra forcément les joueurs qui espéraient une configuration plus puissantes face aux solutions d’AMD (les premières puces Arrow Lake, bien que plus efficaces sur le plan énergétique, avaient déjà déçu en matière de performance gaming). Il semble désormais peu probable qu’Intel rattrape AMD sur ce segment avant le lancement de sa prochaine génération de puces Nova Lake prévu pour 2026.