GOG, l’alternative à Steam sans DRM, change de propriétaire et se sépare de CD Projekt

Michał Kiciński, cofondateur historique de CD Projekt, a acquis 100 % des parts de GOG, actant la séparation formelle entre la boutique de jeux vidéo alternative à Steam sans DRM et le studio de développement polonais. Bien qu’il ait cofondé la plateforme en 2008, cette opération lui confère désormais une propriété exclusive, sortant GOG du giron du groupe CD Projekt pour en faire une entité totalement autonome.

GOG connaît des changements

Pour la direction du studio, cette cession répond à une logique de concentration. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, explique que le moment était opportun pour transférer la boutique de jeux vidéo qui opérait déjà de manière indépendante depuis longtemps. Cette décision permet au groupe de concentrer ses efforts sur sa feuille de route de développement et l’expansion de ses franchises populaires.

Michał Nowakowski assure que la plateforme passe « entre de très bonnes mains », exprimant sa conviction que le soutien de Michał Kiciński garantira un avenir riche en projets pour le magasin.

La philosophie sans DRM reste au cœur du projet

Malgré ce changement de propriétaire, la mission fondamentale de GOG demeure intacte. L’entreprise réaffirme son engagement envers sa philosophie de jeux sans DRM, c’est-à-dire sans protections, promettant de continuer à offrir des jeux faciles à acheter, télécharger et jouer indéfiniment. Les piliers historiques du service, comme les installateurs hors ligne et les lanceurs optionnels, sont maintenus.

GOG annonce vouloir « doubler la mise » sur cette vision, en accentuant ses efforts sur la préservation des classiques du passé tout en mettant en avant les jeux marquants d’aujourd’hui. L’objectif est de continuer à façonner les classiques de demain, incluant les nouvelles productions à l’esprit rétro.

Les fans du studio peuvent être rassurés : le lien commercial n’est pas rompu. Un accord de distribution a été signé entre les deux parties pour garantir l’arrivée des futurs titres majeurs, tels que The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077, sur GOG. Cependant, l’annonce laisse planer une incertitude sur le calendrier précis, ne précisant pas si ces sorties se feront simultanément au lancement mondial (day one) comme c’était le cas auparavant.