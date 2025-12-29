TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GOG, l’alternative à Steam sans DRM, change de propriétaire et se sépare de CD Projekt
Jeux vidéo

GOG, l’alternative à Steam sans DRM, change de propriétaire et se sépare de CD Projekt

29 Déc. 2025 • 20:11
0

Michał Kiciński, cofondateur historique de CD Projekt, a acquis 100 % des parts de GOG, actant la séparation formelle entre la boutique de jeux vidéo alternative à Steam sans DRM et le studio de développement polonais. Bien qu’il ait cofondé la plateforme en 2008, cette opération lui confère désormais une propriété exclusive, sortant GOG du giron du groupe CD Projekt pour en faire une entité totalement autonome.

GOG.com Logo

GOG connaît des changements

Pour la direction du studio, cette cession répond à une logique de concentration. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, explique que le moment était opportun pour transférer la boutique de jeux vidéo qui opérait déjà de manière indépendante depuis longtemps. Cette décision permet au groupe de concentrer ses efforts sur sa feuille de route de développement et l’expansion de ses franchises populaires.

Michał Nowakowski assure que la plateforme passe « entre de très bonnes mains », exprimant sa conviction que le soutien de Michał Kiciński garantira un avenir riche en projets pour le magasin.

La philosophie sans DRM reste au cœur du projet

Malgré ce changement de propriétaire, la mission fondamentale de GOG demeure intacte. L’entreprise réaffirme son engagement envers sa philosophie de jeux sans DRM, c’est-à-dire sans protections, promettant de continuer à offrir des jeux faciles à acheter, télécharger et jouer indéfiniment. Les piliers historiques du service, comme les installateurs hors ligne et les lanceurs optionnels, sont maintenus.

GOG annonce vouloir « doubler la mise » sur cette vision, en accentuant ses efforts sur la préservation des classiques du passé tout en mettant en avant les jeux marquants d’aujourd’hui. L’objectif est de continuer à façonner les classiques de demain, incluant les nouvelles productions à l’esprit rétro.

Les fans du studio peuvent être rassurés : le lien commercial n’est pas rompu. Un accord de distribution a été signé entre les deux parties pour garantir l’arrivée des futurs titres majeurs, tels que The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077, sur GOG. Cependant, l’annonce laisse planer une incertitude sur le calendrier précis, ne précisant pas si ces sorties se feront simultanément au lancement mondial (day one) comme c’était le cas auparavant.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

29 Déc. 2025 • 20:56
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a dévoilé un aperçu sur sa nouvelle gamme de smartphones dédiés au gaming, les Turbo 6 et 6V, confirmant...

Samsung S25 vs S25 Plus vs 25 Ultra

Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

29 Déc. 2025 • 18:57
0 Mobiles / Tablettes

À l’approche de la présentation attendue pour février 2026, Samsung peine toujours à arrêter une grille tarifaire...

Europe Jupiter

Vie extraterrestre : une source d’énergie potentielle découverte sur Europe

29 Déc. 2025 • 18:30
1 Science

Europe, la lune glacée de Jupiter, reste l’un des environnements les plus prometteurs du Système solaire dans la quête de vie...

deals promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 décembre

29 Déc. 2025 • 17:57
0 Actu OS

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Samsung Galaxy Z TriFold Avant Arriere

Samsung perd de l’argent à chaque vente de Galaxy Z TriFold

29 Déc. 2025 • 17:55
0 Mobiles / Tablettes

Samsung perd de l’argent sur chaque exemplaire vendu de son nouveau Galaxy Z TriFold, le coût de fabrication du smartphone pliable...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple offre des cartes cadeaux et un AirTag daruma pour le Nouvel An au Japon

Apple offre des cartes cadeaux et un AirTag daruma pour le Nouvel An au Japon

29 Dec. 2025 • 22:41

image de l'article Severance (Apple TV) est dans le top 10 des séries les plus regardées en 2025

Severance (Apple TV) est dans le top 10 des séries les plus regardées en 2025

29 Dec. 2025 • 20:37

image de l'article [#Promo] L’iPhone Air a le droit à une réduction de 150 €

[#Promo] L’iPhone Air a le droit à une réduction de 150 €

29 Dec. 2025 • 19:30

image de l'article Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

29 Dec. 2025 • 17:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site