TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Hasbro tranche : Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons n’utiliseront jamais d’IA générative
Culture Geek

Hasbro tranche : Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons n’utiliseront jamais d’IA générative

3 min.
12 Mar. 2026 • 14:30
0

Alors que l’IA générative s’invite partout — parfois au forceps — Hasbro prend une position rare et qui était très attendue par les communautés de joueurs. Le CEO du groupe, Chris Cocks, affirme ainsi que Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons n’intégreront pas d’IA générative dans leurs processus créatifs ni dans leurs jeux vidéo. Une déclaration qui marque un net changement de ton, lui qui estimait encore en 2024 que l’arrivée de ces outils dans l’univers de D&D était « inévitable ».

« Pas dans nos pipelines » : une ligne rouge assumée

Invité à un podcast tech organisé par The Verge, Chris Cocks a expliqué que certaines licences ne laissent pas de place à ce type d’expérimentation : « Il y a des marques pour lesquelles le public et les créateurs n’en veulent tout simplement pas. Donc nous ne l’avons même pas dans nos pipelines, ni pour nos jeux vidéo, ni pour Magic: The Gathering, ni pour D&D. » Le dirigeant ajoute que la création assistée par IA peut vite relever du « garbage in, garbage out » (trad : du déchet en entrée et du déchet en sortie), et insiste sur le rôle central des créateurs : « Au final, ce sont les humains qui inspirent les bonnes idées et qui les mènent à terme. »

donjons-et-dragons

Des règles “anti-IA” déjà en place chez Wizards

Dans les faits, Wizards of the Coast — filiale de Hasbro qui pilote les deux licences — s’était déjà doté de directives limitant l’IA générative. Ces garde-fous ont été renforcés après plusieurs polémiques.

Pour rappel, en 2023, des éléments visuels d’un supplément de la cinquième édition de D&D semblaient clairement avoir été partiellement créés via l’IA générative, ce qui avait déclenché une crise auprès des joueurs et l’adoption de règles interdisant l’IA à toutes les étapes du travail artistique.

Magic : une affaire similaire côté marketing

La même année, l’équipe Magic a suivi cette ligne, avant de devoir présenter des excuses après la diffusion d’un visuel promotionnel comportant là encore des traces d’IA.

Ironie de l’histoire, Chris Cocks reconnaît continuer à utiliser l’IA générative pour ses parties personnelles. Mais pour les produits officiels, Hasbro semble miser avant tout sur l’humain, l’objectif étant de préserver l’authenticité, protéger les artistes et éviter de rouvrir un front avec des communautés particulièrement vigilantes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Maps Navigation 3D Immersive Ask Maps

Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

12 Mar. 2026 • 20:00
1 Internet

Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de...

lucid-lunar

Lucid Motors dévoile Lunar, un concept de robotaxi sans volant

12 Mar. 2026 • 19:15
0 Matériel

Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York,...

Disclosure Day 1

Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre

12 Mar. 2026 • 18:40
0 Geekeries

Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À...

Disney Plus Verts

Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales

12 Mar. 2026 • 18:16
0 Logiciels

Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de...

Cyberdeck Rabbit

Rabbit « Cyberdeck » : le retour du netbook version Linux et avec clavier mécanique

12 Mar. 2026 • 17:15
0 Matériel

Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

12 Mar. 2026 • 19:22

image de l'article MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

12 Mar. 2026 • 17:27

image de l'article Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

12 Mar. 2026 • 16:49

image de l'article Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

12 Mar. 2026 • 14:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site