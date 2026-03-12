Hasbro tranche : Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons n’utiliseront jamais d’IA générative

Alors que l’IA générative s’invite partout — parfois au forceps — Hasbro prend une position rare et qui était très attendue par les communautés de joueurs. Le CEO du groupe, Chris Cocks, affirme ainsi que Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons n’intégreront pas d’IA générative dans leurs processus créatifs ni dans leurs jeux vidéo. Une déclaration qui marque un net changement de ton, lui qui estimait encore en 2024 que l’arrivée de ces outils dans l’univers de D&D était « inévitable ».

« Pas dans nos pipelines » : une ligne rouge assumée

Invité à un podcast tech organisé par The Verge, Chris Cocks a expliqué que certaines licences ne laissent pas de place à ce type d’expérimentation : « Il y a des marques pour lesquelles le public et les créateurs n’en veulent tout simplement pas. Donc nous ne l’avons même pas dans nos pipelines, ni pour nos jeux vidéo, ni pour Magic: The Gathering, ni pour D&D. » Le dirigeant ajoute que la création assistée par IA peut vite relever du « garbage in, garbage out » (trad : du déchet en entrée et du déchet en sortie), et insiste sur le rôle central des créateurs : « Au final, ce sont les humains qui inspirent les bonnes idées et qui les mènent à terme. »

Des règles “anti-IA” déjà en place chez Wizards

Dans les faits, Wizards of the Coast — filiale de Hasbro qui pilote les deux licences — s’était déjà doté de directives limitant l’IA générative. Ces garde-fous ont été renforcés après plusieurs polémiques.

Pour rappel, en 2023, des éléments visuels d’un supplément de la cinquième édition de D&D semblaient clairement avoir été partiellement créés via l’IA générative, ce qui avait déclenché une crise auprès des joueurs et l’adoption de règles interdisant l’IA à toutes les étapes du travail artistique.

Magic : une affaire similaire côté marketing

La même année, l’équipe Magic a suivi cette ligne, avant de devoir présenter des excuses après la diffusion d’un visuel promotionnel comportant là encore des traces d’IA.

Ironie de l’histoire, Chris Cocks reconnaît continuer à utiliser l’IA générative pour ses parties personnelles. Mais pour les produits officiels, Hasbro semble miser avant tout sur l’humain, l’objectif étant de préserver l’authenticité, protéger les artistes et éviter de rouvrir un front avec des communautés particulièrement vigilantes.