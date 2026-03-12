Publicités en ligne : M6 fait condamner Google à près de 23 millions d’euros

Le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser 22,7 millions d’euros de dommages et intérêts au groupe M6, auxquels s’ajoutent 230 000 euros de frais d’avocat, pour avoir favorisé sa propre plateforme publicitaire au détriment de ses concurrentes. Google a annoncé faire appel du jugement.
Le tribunal s’est appuyé sur deux précédents pour fonder sa décision. L’Autorité de la concurrence française avait déjà sanctionné Google à hauteur de 220 millions d’euros en juin 2021 pour les mêmes pratiques, et la Commission européenne lui a infligé une amende de 2,95 milliards d’euros le 5 septembre dernier. C’est précisément cette seconde décision qui a permis au tribunal d’étendre la période d’infraction jusqu’en 2022, là où l’Autorité de la concurrence s’était arrêtée à 2020, selon Mind Media, ce qui a mécaniquement fait grimper le montant des indemnités accordées à M6.
Par la voix d’un porte-parole auprès de l’AFP, Google a qualifié la décision de « disproportionnée » et a dénoncé des « actions en justice opportunistes » reposant sur « des interprétations erronées du secteur des technologies publicitaires, qui est hautement concurrentiel et en constante évolution ». La décision de la Commission européenne avait par ailleurs été critiquée par le président américain Donald Trump, dans le contexte des tensions croissantes autour de la régulation européenne des grandes entreprises technologiques américaines.
La condamnation obtenue par M6 n’est pas un cas isolé : plusieurs autres groupes de médias français ont engagé des procédures similaires contre Google pour les mêmes motifs. Aux États-Unis, le ministère de la Justice poursuit également Google pour des pratiques monopolistiques sur le marché de la publicité en ligne, ce qui fait de cette bataille judiciaire un dossier à la fois français, européen et américain.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de...
Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York,...
Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À...
Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de...
Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project...
12 Mar. 2026 • 19:22
12 Mar. 2026 • 17:27
12 Mar. 2026 • 16:49
12 Mar. 2026 • 14:42