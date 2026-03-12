Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de l’expérience de navigation en plus d’une décennie ». Fini l’affichage plat et schématique : la carte passe en vue 3D dynamique qui restitue en temps réel les bâtiments, les viaducs et le relief environnant. Cette représentation spatiale est rendue possible grâce à l’intelligence artificielle Gemini qui analyse les clichés de Street View et les photos aériennes les plus récentes pour offrir une vue fidèle de l’environnement réel.

La navigation 3D immersive débarque sur Google Maps

Concrètement, Google Maps met désormais en évidence les détails critiques de la route (voies de circulation, passages piétons, feux de signalisation et panneaux stop) au moment précis où ils sont utiles pour négocier un virage ou effectuer une insertion en toute confiance. Des zooms intelligents et des bâtiments rendus transparents permettent d’anticiper les virages complexes et les changements de file bien avant de les aborder. Les indications vocales ont également été revues pour sonner plus naturellement, sur le modèle d’un copilote humain : au lieu d’un sobre « tournez à gauche dans 500 m », Google Maps dira par exemple « passez cette sortie et prenez la suivante vers l’autoroute A7 ».

Deux autres ajouts complètent l’expérience. D’abord, Google Maps présente désormais les compromis entre les itinéraires alternatifs (un trajet plus long mais sans embouteillage contre un itinéraire plus rapide avec péage) et signale en temps réel les perturbations sur la route (travaux, accidents), nourries par les quelque 10 millions de contributions quotidiennes de la communauté de conducteurs. Ensuite, avant même de partir, il est possible de prévisualiser la destination avec Street View, d’obtenir des recommandations de stationnement, et à l’approche de l’arrivée, Google Maps signale l’entrée du bâtiment, les parkings proches et le côté de la rue où se trouver.

La navigation 3D immersive est disponible dès aujourd’hui sur Google Maps aux États-Unis, avec un déploiement progressif sur iOS et Android, ainsi que sur CarPlay, Android Auto et les véhicules dotés de Google intégré. Il faudra encore patienter quelques mois pour l’avoir en France et dans les autres pays.

Ask Maps pour des recherches en langage naturel

Ask Maps propose une nouvelle façon d’interagir avec Google Maps : celle de la conversation. Là où il fallait autrefois enchaîner plusieurs recherches et éplucher des avis pour répondre à une question comme « Y a-t-il un court de tennis public éclairé disponible ce soir ? », il suffit désormais de taper la question directement dans Google Maps. La réponse arrive accompagnée d’une carte personnalisée qui visualise les options pertinentes.

Cette pertinence repose sur la profondeur des données : Ask Maps puise dans les informations sur plus de 300 millions de lieux et s’appuie sur les avis d’une communauté de plus de 500 millions de contributeurs. Les résultats sont également personnalisés selon l’historique de l’utilisateur avec ses recherches et les lieux sauvegardés. Ainsi, en demandant « Mes amis arrivent de Paris pour me rejoindre après le travail. Des spots avec une ambiance cosy et une table pour quatre à 19 heures ? », Google Maps sait déjà que vous appréciez les restaurants végans et propose des options intermédiaires adaptées.

Une fois le lieu trouvé, Ask Maps permet de passer directement à l’action : réserver une table, sauvegarder un endroit dans une liste, le partager avec des amis ou lancer la navigation en quelques gestes. La fonctionnalité est disponible dès maintenant aux États-Unis et en Inde sur Android et iOS. Une version pour le Web sur ordinateur est annoncée prochainement. Quant aux autres pays, ce sera pour plus tard sans plus de précision.