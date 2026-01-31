TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo
Smartphones

Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo

3 min.
31 Jan. 2026 • 9:00
0

Google déploie son assistant Gemini dans Maps pour accompagner les trajets à pied et à vélo. Cette mise à jour permet d’interroger l’intelligence artificielle sans jamais quitter l’écran de navigation des yeux.

Google Maps Logo Icone

Cette nouveauté étend la fonctionnalité conversationnelle initialement lancée en novembre par Google pour le mode conduite. Google cherche ici à résoudre une problématique sécuritaire concrète : saisir du texte en se déplaçant reste une manœuvre peu pratique. L’intégration de l’intelligence artificielle vise donc à supprimer toute manipulation physique du smartphone durant l’effort.

Vous pouvez discuter avec Gemini sur Google Maps

L’apport principal de cette mise à jour réside dans la gestion des questions dites de suivi. Gemini sur Google Maps ne se contente pas de commandes uniques : il comprend le fil de la conversation. Comme l’illustre la démonstration dans la vidéo ci-dessous, un utilisateur peut initialement demander un restaurant pas cher avec un menu végan, puis enchaîner naturellement avec une question sur le stationnement à proximité sans avoir à répéter le contexte.

Les requêtes de découverte locale deviennent également accessibles avec la voix. Le cycliste a la possibilité de vérifier son heure d’arrivée estimée sans lâcher le guidon, tandis que le marcheur peut questionner l’IA sur l’histoire du quartier traversé. Il est même possible de demander s’il existe des cafés équipés de toilettes le long de l’itinéraire en cours.

Au-delà de la recherche de points d’intérêt, Gemini dans Google Maps prend le contrôle direct des paramètres du voyage via des commandes vocales techniques :

  • « Ajoute un arrêt » ou « Montre des itinéraires alternatifs »
  • « Coupe le guidage » ou « Quel est mon prochain tournant ? »
  • « Quelle est la météo à ma destination ? »

Un déploiement en cours sur iOS et Android

L’accès à cette assistance vocale enrichie se fait de deux manières distinctes pendant la navigation. L’utilisateur peut soit appuyer sur l’icône Gemini située dans le coin supérieur droit de l’interface, soit utiliser la commande vocale « Hey Google ».

Le déploiement de Gemini sur Google Maps pour discuter est en cours à l’échelle mondiale selon les dires de Google. C’est disponible avec l’application Google Maps sur iOS et Android dans toutes les zones géographiques où Gemini est déjà accessible. Si vous n’y avez pas encore accès, alors attendez quelques jours supplémentaires. Comme dit précédemment, c’est en cours de déploiement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Maps Gemini Actu OS

Google Maps ajoute l’IA Gemini pour la navigation GPS, le trafic et plus

Gemini Chrome Logiciels

Google Chrome ajoute plusieurs fonctions d’IA avec Gemini

Google Chrome Gemini Barre Laterale Logiciels

Gemini dans Google Chrome ajoute un agent IA pour l’automatisation des tâches

Gmail Logo Internet

Gmail ajoute trois fonctions IA gratuites avec Gemini

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

3G 4G 5G Logo

La 5G millimétrique n’intéresse pas les opérateurs français

30 Jan. 2026 • 20:53
2 Mobiles / Tablettes

La 5G millimétrique (mmWave), qui propose des débits vraiment très rapides, est au point mort en France. Jugée trop...

xreal-1s-1

XREAL déploie une fonction de conversion 3D en temps réel sur ses lunettes AR

30 Jan. 2026 • 18:40
1 Logiciels

La société chinoise XREAL enrichit les possibilités de ses appareils connectés en annonçant une fonctionnalité...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Usurpation de numéros (spoofing) : l’Arcep ouvre une enquête contre les opérateurs

30 Jan. 2026 • 18:29
1 Mobiles / Tablettes

L’Arcep ouvre une enquête administrative ciblant l’ensemble des opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 30 janvier

30 Jan. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Miranda Uranus

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

30 Jan. 2026 • 17:40
0 Science

Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Free propose de nouveau l’Apple TV 4K avec les Freebox

Free propose de nouveau l’Apple TV 4K avec les Freebox

31 Jan. 2026 • 8:00

image de l'article Apple utilise l’IA Claude en interne, mais préfère Gemini pour Siri

Apple utilise l’IA Claude en interne, mais préfère Gemini pour Siri

31 Jan. 2026 • 7:00

image de l'article Apple perd encore des chercheurs IA et un responsable de Siri

Apple perd encore des chercheurs IA et un responsable de Siri

30 Jan. 2026 • 20:18

image de l'article Apple arrête son programme de mise à niveau d’iPhone au Royaume-Uni

Apple arrête son programme de mise à niveau d’iPhone au Royaume-Uni

30 Jan. 2026 • 19:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site