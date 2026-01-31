Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo

Google déploie son assistant Gemini dans Maps pour accompagner les trajets à pied et à vélo. Cette mise à jour permet d’interroger l’intelligence artificielle sans jamais quitter l’écran de navigation des yeux.

Cette nouveauté étend la fonctionnalité conversationnelle initialement lancée en novembre par Google pour le mode conduite. Google cherche ici à résoudre une problématique sécuritaire concrète : saisir du texte en se déplaçant reste une manœuvre peu pratique. L’intégration de l’intelligence artificielle vise donc à supprimer toute manipulation physique du smartphone durant l’effort.

Vous pouvez discuter avec Gemini sur Google Maps

L’apport principal de cette mise à jour réside dans la gestion des questions dites de suivi. Gemini sur Google Maps ne se contente pas de commandes uniques : il comprend le fil de la conversation. Comme l’illustre la démonstration dans la vidéo ci-dessous, un utilisateur peut initialement demander un restaurant pas cher avec un menu végan, puis enchaîner naturellement avec une question sur le stationnement à proximité sans avoir à répéter le contexte.

Les requêtes de découverte locale deviennent également accessibles avec la voix. Le cycliste a la possibilité de vérifier son heure d’arrivée estimée sans lâcher le guidon, tandis que le marcheur peut questionner l’IA sur l’histoire du quartier traversé. Il est même possible de demander s’il existe des cafés équipés de toilettes le long de l’itinéraire en cours.

Au-delà de la recherche de points d’intérêt, Gemini dans Google Maps prend le contrôle direct des paramètres du voyage via des commandes vocales techniques :

« Ajoute un arrêt » ou « Montre des itinéraires alternatifs »

« Coupe le guidage » ou « Quel est mon prochain tournant ? »

« Quelle est la météo à ma destination ? »

Un déploiement en cours sur iOS et Android

L’accès à cette assistance vocale enrichie se fait de deux manières distinctes pendant la navigation. L’utilisateur peut soit appuyer sur l’icône Gemini située dans le coin supérieur droit de l’interface, soit utiliser la commande vocale « Hey Google ».

Le déploiement de Gemini sur Google Maps pour discuter est en cours à l’échelle mondiale selon les dires de Google. C’est disponible avec l’application Google Maps sur iOS et Android dans toutes les zones géographiques où Gemini est déjà accessible. Si vous n’y avez pas encore accès, alors attendez quelques jours supplémentaires. Comme dit précédemment, c’est en cours de déploiement.