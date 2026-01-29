Gemini dans Google Chrome ajoute un agent IA pour l’automatisation des tâches

Google dévoile une batterie de fonctionnalités majeures pour Chrome en lien avec Gemini et, donc, l’intelligence artificielle. Au menu : l’intégration profonde de Gemini et, surtout, un mode Auto Browse (navigation automatique) promettant d’automatiser vos tâches les plus complexes sur le Web.

Gemini accessible via un panneau latéral

Première évolution visible : le chatbot Gemini quitte sa fenêtre flottante pour s’ancrer durablement dans un panneau latéral. Si ce choix réduit mécaniquement la surface d’affichage des sites, Google le justifie par un gain de productivité multitâche. L’utilisateur peut ainsi continuer sa navigation principale tout en sollicitant l’IA pour comparer des produits ou synthétiser des avis provenant de plusieurs onglets.

Chrome accueille également Nano Banana, le générateur d’images de Google. Cette intégration permet de modifier des visuels directement dans la fenêtre du navigateur via de simples commandes textuelles, éliminant les allers-retours fastidieux entre les logiciels ou les onglets.

Auto Browse : l’agent autonome qui fait le travail pour vous

La véritable nouveauté réside dans la fonction Auto Browse (navigation automatique), actuellement déployée pour les abonnés Google AI Pro et Ultra aux États-Unis. Cet outil agentique va bien au-delà de la simple assistance : il exécute des actions concrètes. Selon Google, il peut :

Rechercher et comparer des prix de vols et d’hôtels.

Remplir des formulaires administratifs ou commerciaux.

Identifier un produit sur une photo, le trouver en ligne, l’ajouter au panier et appliquer un code promo, le tout en respectant un budget défini.

Pour fonctionner, l’agent IA peut accéder au gestionnaire de mots de passe de Chrome (avec l’autorisation de l’utilisateur). Google assure avoir placé des garde-fous : l’IA se met en pause et demande une validation humaine explicite avant toute action sensible comme un paiement ou une publication sur les réseaux sociaux.

À l’avenir, Chrome gagnera encore des nouveautés avec « Personal Intelligence » (intelligence personnelle) en mémorisant le contexte des conversations passées pour affiner ses réponses.

Le déploiement de la barre latérale et de Nano Banana est en cours via une mise à jour au niveau des serveurs de Google, sans attendre une nouvelle version de Chrome.