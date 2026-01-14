TENDANCES
Gemini peut maintenant utiliser vos données d'applications pour des réponses personnalisées
Internet

Gemini peut maintenant utiliser vos données d’applications pour des réponses personnalisées

14 Jan. 2026 • 19:18
0

Google franchit un nouveau cap dans la personnalisation de Gemini avec le déploiement de Personal Intelligence (Intelligence personnelle). Cette mise à jour permet au chatbot d’intelligence artificielle, qui s’appuie sur les modèles Gemini 3, d’analyser et de croiser les données issues de plusieurs applications de Google, dont Gmail, Google Photos, la recherche et YouTube pour fournir des réponses contextuelles sans requête explicite de l’utilisateur.

Google Personal Intelligence

Gemini peut s’appuyer sur vos données

Contrairement aux intégrations précédentes lancées en septembre 2023 (époque où le service se nommait encore Bard), la fonction Personal Intelligence de Gemini ne se contente pas de récupérer des informations sur demande. L’IA est désormais capable de raisonner à travers l’ensemble des services connectés.

Google illustre cette avancée par un exemple concret : un utilisateur cherchant des pneus pour son minivan Honda de 2019. Au-delà des caractéristiques techniques standards, Gemini a spontanément suggéré des pneus 4 saisons en détectant des photos de voyages familiaux en Oklahoma. Mieux encore, l’IA a retrouvé le numéro de plaque d’immatriculation via une photo stockée dans Google Photos et a identifié la finition exacte du véhicule en fouillant dans les e-mails au niveau de Gmail, le tout sans que l’utilisateur n’ait à spécifier la source de l’information.

Des garde-fous pour éviter les dérives

Conscient des risques, Google prévient que cette technologie peut parfois « sur-personnaliser » les réponses en liant des sujets sans rapport ou manquer de tact face à des changements de situation personnelle comme un divorce. Pour rassurer, Google précise que l’option est strictement sur la base du volontariat (il faut soi-même l’activer) et que l’utilisateur choisit les applications à connecter.

Des garde-fous sont en place pour les données sensibles, notamment de santé, sur lesquelles l’IA ne fera aucune supposition proactive. L’entreprise assure également que le modèle ne s’entraîne pas directement sur le contenu brut des boîtes e-mail ou des photothèques, se limitant à apprendre via les prompts spécifiques et les réponses générées.

Disponible d’abord en version bêta aux États-Unis pour les abonnés Google AI Pro et Ultra disposant d’un compte personnel, la fonction Personal Intelligence devrait s’étendre ultérieurement à d’autres pays, à la version gratuite de Gemini, ainsi qu’au Mode IA de la recherche Google.

