Gmail va utiliser des réponses intelligentes mieux adaptées grâce à l’IA

Lors de la conférence I/O, Google a dévoilé des améliorations pour les réponses intelligentes de Gmail. Grâce à l’intégration de Gemini, son modèle d’intelligence artificielle, ces suggestions de réponses deviendront plus contextuelles, mieux adaptées au ton de l’utilisateur et capables de puiser des informations dans l’ensemble de la boîte de réception et de Google Drive.

Des réponses plus riches et contextuelles

Jusqu’à récemment, les suggestions dans Gmail se limitaient au contenu du fil de discussion en cours, avec des réponses parfois aussi brèves que « Ça me va ! ». L’an dernier, Google avait lancé une mise à jour contextuelle permettant des réponses plus longues. Bientôt, grâce à Gemini, les réponses intelligentes pourront intégrer des informations issues de l’ensemble de la boîte de réception et des fichiers stockés sur Google Drive.

Concrètement, Gemini analysera le contexte de la conversation et recherchera les informations pertinentes, même dans de longs fils de discussion ou des documents annexes. Cette approche vise à simplifier la rédaction d’e-mails en fournissant des suggestions plus précises et complètes.

Une adoption prometteuse, mais à vérifier

Autre nouveauté : les réponses intelligentes tiendront compte du ton et du style de l’utilisateur. Par exemple, elles proposeront un langage formel pour un e-mail adressé à un supérieur ou un ton plus décontracté pour une conversation avec un ami. Cette personnalisation renforce la pertinence des suggestions, rendant les échanges plus naturels.

Google n’a pas communiqué de chiffres précis sur l’utilisation des réponses intelligentes, mais affirme à The Verge qu’elles sont déjà populaires auprès de nombreux utilisateurs. Toutefois, comme pour tout texte généré par IA, il est recommandé de vérifier les suggestions avant envoi pour éviter les erreurs ou les hallucinations potentielles de l’IA.

Ces nouvelles fonctionnalités seront d’abord disponibles en anglais, sur le Web, iOS et Android. Elles feront leurs débuts en version alpha dans Google Labs dès juillet 2025, avant une disponibilité générale au troisième trimestre. Cependant, l’accès à ces réponses intelligentes améliorées nécessitera un abonnement payant, soit via les offres Google Workspace, soit via Google One AI Premium. Google n’exclut pas une possible extension aux utilisateurs gratuits à l’avenir, sans donner de certitude.

D’autres nouveautés pour Gmail

En parallèle, Google a annoncé d’autres fonctionnalités pour Gmail, toujours basées sur Gemini. L’outil « Nettoyage de la boîte de réception » permettra, par exemple, de demander à l’IA de supprimer les e-mails non lus d’un expéditeur spécifique. De plus, lors de la planification de réunions, Gmail suggérera automatiquement des créneaux horaires en fonction de votre agenda. Ces deux fonctionnalités seront également disponibles au troisième trimestre 2025.