Google Gemini peut utiliser votre historique de recherche pour personnaliser les réponses

Google a annoncé que son intelligence artificielle Gemini peut désormais s’appuyer sur l’historique de recherche d’un utilisateur pour fournir des réponses plus personnalisées. Le modèle de raisonnement Gemini 2.0 Flash Thinking se connecte aux applications et services Google pour adapter ses réponses en fonction des recherches passées.

Gemini peut utiliser l’historique de recherche

La firme précise que cette fonctionnalité permet de gagner du temps et d’offrir des réponses plus précises. Pour l’instant, Gemini se limite à l’historique de recherche, mais l’intégration future d’autres services Google est envisagée. L’accès à l’historique de recherche est optionnel (les utilisateurs doivent faire la demande) et cette fonctionnalité est encore expérimentale.

Dans Gemini, les utilisateurs peuvent activer la personnalisation via le menu du modèle, en sélectionnant la section de personnalisation pour connecter leur historique de recherche. Lorsqu’une demande est formulée, Gemini analyse cet historique pour améliorer la réponse.

Google assure que l’historique de recherche ne sera utilisé que lorsque les modèles de raisonnement jugeront cela pertinent. Les premiers retours des utilisateurs ont révélé que cette fonctionnalité était utile pour la recherche d’idées et les recommandations personnalisées.

Des précisions de Google

Voici ce qu’indique Google :

Gemini vous demandera la permission avant de se connecter à votre historique de recherche ou à toute autre application. Cela vous permet d’être pleinement conscient et de contrôler l’utilisation de vos données. Transparence des sources de données : notre modèle de réflexion avancée fournit un aperçu complet de la manière dont Gemini personnalise les réponses et peut vous montrer quelles sources de données – vos informations sauvegardées, vos discussions passées ou votre historique de recherche – ont été utilisées. Lorsque vous utilisez l’expérience de personnalisation, Gemini affiche une bannière claire avec un lien pour déconnecter facilement votre historique de recherche.

notre modèle de réflexion avancée fournit un aperçu complet de la manière dont Gemini personnalise les réponses et peut vous montrer quelles sources de données – vos informations sauvegardées, vos discussions passées ou votre historique de recherche – ont été utilisées. Lorsque vous utilisez l’expérience de personnalisation, Gemini affiche une bannière claire avec un lien pour déconnecter facilement votre historique de recherche. Données et contrôle : avec cette fonctionnalité expérimentale, Gemini n’accède à votre historique de recherche que si vous avez sélectionné Gemini avec la personnalisation, si vous avez autorisé Gemini à se connecter à votre historique de recherche et si l’activité sur le Web et les applications est activée. Vous pouvez également afficher et gérer votre historique de recherche.

Cette option est actuellement disponible sur le Web dans 45 langues pour les abonnés Gemini et Gemini Advanced, et sera bientôt accessible sur mobile.