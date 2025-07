Gemini peut désormais générer des vidéos à partir de simples images (mais pas encore en France)

Google lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité pour son IA Gemini, soit la génération de vidéos à partir de simples images, et ce grâce à son modèle Veo 3. Initialement réservé aux abonnés AI Ultra, ce modèle de génération est désormais accessible aux utilisateurs du plan AI Pro. Pour générer une vidéo, il suffit de cliquer sur « outils » dans la barre de saisie et de sélectionner « vidéo ». Actuellement, Veo 3 est limité à des clips de 8 secondes en 720p au format paysage 16:9, et bien que ce format ne soit pas idéal pour les réseaux sociaux, Veo 3 se distingue par sa capacité à synchroniser l’audio avec la vidéo ce qui reste une rareté parmi les outils actuels.

La fonction est également disponible dans Flow, l’application de création/montage vidéo de Google, qui est aujourd’hui déployée pour 75 nouveaux pays. La génération vidéo via l’image est accessible dès maintenant sur le web, et sera progressivement déployée sur mobile (iOS et Android) d’ici la fin de la semaine. Ceux qui souhaitent profiter de cette nouveauté doivent avoir souscrit ou souscrire à l’abonnement Google AI Pro (20 dollars/mois) ou AI Ultra (250 dollars/mois). Seul hic, cette nouvelle fonction n’est pas encore disponible en France…