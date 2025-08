Google Chrome ajoute des avis générés par IA sur les boutiques en ligne

Google a annoncé une mise à jour de son navigateur Chrome, intégrant des résumés d’avis de boutiques en ligne générés par intelligence artificielle. Au départ, cela concerne les utilisateurs aux États-Unis.

Des résumés IA pour une meilleure décision d’achat

Disponible en cliquant sur une icône à gauche de la barre d’adresse, cette fonctionnalité affiche une fenêtre contextuelle résumant la réputation des boutiques en ligne sur des critères comme la qualité des produits, l’expérience d’achat, les prix, le service client et les politiques de retour. Ces résumés, actuellement en anglais uniquement, sont générés à partir des avis collectés auprès de partenaires tels que Bazaarvoice, Bizrate Insights, Reputation.com, Reseller Ratings, ScamAdviser, Trustpilot, TurnTo, Yotpo et Verified Reviews. Pour l’instant, elle est limitée à la version ordinateur de Chrome, Google n’ayant pas confirmé de déploiement sur mobile

Google affirme que l’objectif est d’offrir une expérience d’achat plus sûre et efficace. Cette initiative permet également à Google de rivaliser avec Amazon, qui utilise déjà l’IA pour résumer les évaluations de produits, proposer des recommandations, aider à choisir des vêtements adaptés et comparer des articles. Face à une concurrence croissante dans le marché des navigateurs, avec l’émergence de solutions comme Comet de Perplexity, Dia de The Browser Company, Opera Neon, et potentiellement un navigateur IA d’OpenAI, Google renforce Chrome avec des intégrations IA, comme le support de l’assistant Gemini pour les abonnés et le développement d’un agent IA capable d’agir pour l’utilisateur.

Une stratégie d’achat modernisée

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une ambition plus large de Google de transformer Chrome en une plateforme d’achat moderne. En intégrant des outils comme des essais virtuels de vêtements, un suivi des prix ou des recommandations personnalisées, Google cherche à répondre aux attentes des consommateurs tout en consolidant sa position face à des navigateurs IA émergents. Cette mise à jour, déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs américains, pourrait redéfinir la manière dont les acheteurs évaluent la fiabilité des boutiques en ligne.