Google Maps ajoute l’IA Gemini pour la navigation GPS, le trafic et plus

Google Maps intègre profondément l’intelligence artificielle Gemini pour transformer plusieurs fonctionnalités. L’application évolue d’un simple outil de navigation vers un assistant de voyage conversationnel, capable de comprendre des demandes complexes et d’anticiper les besoins des utilisateurs grâce à une meilleure compréhension du monde réel.

Une navigation plus humaine et conversationnelle

Le changement le plus significatif réside dans la manière dont Gemini réinvente la planification d’itinéraire et le guidage. Fini les instructions basées uniquement sur la distance : l’IA utilisera désormais des repères visuels reconnaissables. Attendez-vous à des indications comme « tournez après le restaurant » plutôt que « dans 200 mètres ». Pour y parvenir, Gemini analyse des milliards d’images issues de Street View et les croise avec un index de 250 millions de lieux répertoriés.

Cette approche conversationnelle s’étend à la préparation du voyage. Les utilisateurs peuvent poser des questions ouvertes à Gemini directement dans l’interface de Google Maps, que ce soit au volant ou à pied. Il devient possible de demander des recommandations de commerces sur son parcours, puis de demander à l’assistant de modifier le trajet pour inclure l’un des arrêts suggérés.

De plus, l’intégration de Google Lens, qui s’appuie également sur Gemini, permet d’identifier un bâtiment ou un monument en le visant simplement avec le capteur photo de son smartphone pour obtenir des informations contextuelles.

Un copilote proactif pour anticiper les imprévus

Gemini ne se contente pas de réagir aux demandes, il agit aussi de manière proactive. La nouvelle fonctionnalité d’alertes routières proactives est conçue pour les trajets quotidiens que les conducteurs connaissent par cœur. L’IA surveille l’itinéraire en arrière-plan et envoie automatiquement une alerte si elle détecte des perturbations approchant, comme des accidents ou des chantiers. Elle suggère alors un itinéraire alternatif pour éviter les retards.

Pendant les trajets, Gemini se transforme en assistant personnel. Il peut fournir des résumés d’actualités, de nouveaux e-mails ou des événements à venir. Cette interopérabilité s’étend à d’autres applications Google. Par exemple, un utilisateur peut ajouter un rappel à Google Agenda sans jamais quitter l’interface de Google Maps.

Face aux craintes d’erreurs, Google assure que les hallucinations de l’IA seront limitées car ses réponses sont ancrées dans les données réelles de l’entreprise.

Ces nouveautés sont gratuites pour tous les utilisateurs connectés à leur compte Google et déployées progressivement sur iOS et Android, ainsi que les voitures avec Google intégré.