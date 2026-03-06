TENDANCES
KultureGeek Culture Geek DreamWorks prépare la suite du film « Le Robot Sauvage » : ce que l’on sait déjà du nouveau film d’animation
Culture Geek

DreamWorks prépare la suite du film « Le Robot Sauvage » : ce que l’on sait déjà du nouveau film d’animation

3 min.
6 Mar. 2026 • 13:44
0

Bonne nouvelle pour les amateurs de films d’animation : DreamWorks Animation a officiellement lancé le développement d’une suite au film The Wild Robot (Le Robot Sauvage). Sorti en 2024 et salué par la critique, le long métrage inspiré du roman de Peter Brown avait marqué les esprits grâce à son univers poétique et à son récit particulièrement émouvant.

Le prochain chapitre s’appuiera sur le second livre de la série littéraire, intitulé The Wild Robot Escapes. L’histoire poursuivra les aventures de Roz, le robot devenu protecteur du monde animal, et de son fils adoptif Brightbill.

Un nouveau réalisateur pour poursuivre l’histoire

Si le premier film avait été réalisé par le célèbre animateur Chris Sanders, ce dernier ne reprendra pas la mise en scène de cette suite. Le cinéaste reste toutefois impliqué dans le projet puisqu’il travaille à l’écriture du scénario.

Le Robot Sauvage 10

La réalisation sera donc confiée à Troy Quane, connu pour avoir co-réalisé le film d’animation Nimona. Ce dernier sera accompagné par Heidi Jo Gilbert, qui avait déjà occupé le poste de responsable de l’histoire sur le premier film.

Une nouvelle aventure pour Roz et Brightbill

Une intrigue tirée du second roman

Dans cette suite, Roz se retrouve affectée dans une ferme laitière. Au fil du temps, elle révèle aux animaux qu’elle est bien plus qu’une simple machine. La situation se complique lorsque des événements menacent la communauté, poussant Brightbill à revenir pour aider sa mère et protéger les animaux.

Un casting vocal encore incertain

Le premier film avait réuni un casting prestigieux, avec notamment Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Bill Nighy et Mark Hamill. Pour l’instant, DreamWorks n’a pas confirmé quels acteurs reprendront leurs rôles dans cette nouvelle adaptation.

Après le succès critique du premier film, l’annonce de cette suite suscite sans surprise une forte attente. Si l’équipe créative parvient à conserver l’émotion et la magie qui ont fait la réputation de l’œuvre originale, ce nouveau chapitre pourrait bien s’imposer comme une nouvelle référence du film d’animation.

