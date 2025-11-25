TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Disney dévoile un robot Olaf stupéfiant destiné à ses parcs d’attraction
Science

Disney dévoile un robot Olaf stupéfiant destiné à ses parcs d’attraction

25 Nov. 2025 • 18:52
0

Disney continue de repousser les limites de l’animation robotique. Le groupe a présenté un tout nouvel animatronique d’Olaf, l’incontournable bonhomme de neige du film La Reine des Neiges. Cette version robotisée, dévoilée dans une longue vidéo des équipes d’Imagineering, circulera librement dans la future zone World of Frozen (La Reine des Neiges), bientôt inauguré à Disneyland Paris, et fera également des apparitions spéciales à Hong Kong Disneyland.

OLAF robot

C’est peu dire que l’Olaf mécanique impressionne par sa capacité à marcher sur ses petites « jambes-boules », à bouger ses bras amovibles et à afficher des expressions faciales d’un réalisme inédit. On croirait vraiment voir le personnage du film d’animation ! La vidéo montre aussi Michel Den Dulk, directeur créatif d’Imagineering Paris, détacher puis replacer la fameuse carotte faisant office de nez – une interaction qui sera proposée prochainement aux visiteurs du Parc.

De l’IA pour des mouvements plus naturels

Pour donner vie à cette création, les ingénieurs de Disney ont misé sur l’apprentissage par renforcement. Cette approche d’intelligence artificielle a permis d’entraîner le robot à se déplacer et à réagir de manière fluide, sans devoir coder manuellement chaque mouvement. Grâce à son enveloppe souple évoquant la neige, Olaf bénéficie d’une articulation complète de la bouche, des yeux et des bras, renforçant encore l’illusion d’un personnage sorti de l’écran.

Une réponse aux critiques sur les animatroniques « fantômes »

Cette annonce intervient au moment où une longue enquête publiée en ligne pointe les nombreuses créatures mécaniques que Disney a dévoilées par le passé avant de les faire disparaître discrètement après quelques démonstrations. Parmi les exemples cités figurent le robot Wall-E des années 2000, les droïdes de Star Wars ou encore le colossal « Big Dino », un prototype de plusieurs tonnes finalement resté dans les coulisses.

Avec cet Olaf nouvelle génération, Disney semble donc vouloir montrer qu’il n’abandonne pas l’ambition de faire évoluer ses parcs grâce à la robotique avancée. Si le personnage parvient à s’installer durablement dans les allées des parcs, ce dernier pourrait alors annoncer une nouvelle ère d’animatroniques plus expressifs et surtout plus proches que jamais de leurs homologues animés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Boston Dynamics robot pirouettes Science

Boston Dynamics : le robot Atlas enchaine les pirouettes (et c’est stupéfiant)

Robot Blue Nvidia Science

Nvidia présente Blue, un fantastique robot Star Wars qui scelle la collaboration avec Disney et Deepmind

robot utéruse artificiel Science

La Chine dévoile un robot de « gestation » humanoïde à moins de 14 000 dollars

Robot Drone Calltech Science

Caltech dévoile un spectaculaire robot hybride mi-humanoïde mi-drone

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Perplexity Assistant Shopping IA

Perplexity lance son assistant shopping par IA, juste après ChatGPT

25 Nov. 2025 • 20:59
0 Internet

Perplexity intensifie sa présence sur le marché du commerce en ligne à l’approche des fêtes de fin d’année...

black friday week

🔥 [#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

25 Nov. 2025 • 20:11
0 Promos

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...

Nvidia Logo

Puces IA : Nvidia affirme avoir une génération d’avance sur Google

25 Nov. 2025 • 19:51
1 Hors-Sujet

Nvidia monte au créneau pour rassurer les investisseurs quant à la pérennité de son leadership pour les puces...

Huawei Mate 80 Pro Max Avant Arriere

Huawei Mate 80 annoncés avec des écrans ultra lumineux à 8 000 nits

25 Nov. 2025 • 19:14
1 Mobiles / Tablettes

Huawei a présenté ses nouveaux smartphones Mate 80 avec quatre appareils distincts : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et...

OD Hideo Kojima

Udo Kier, l’acteur du projet OD de Kojima, est décédé à l’âge de 81 ans

25 Nov. 2025 • 17:53
0 Jeux vidéo

Udo Kier était un immense acteur de cinéma, et c’était aussi l’un des visages d’OD, le futur projet de jeu pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

[#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

25 Nov. 2025 • 21:08

image de l'article Un iPad est la clé d’un procès à 400 millions de dollars

Un iPad est la clé d’un procès à 400 millions de dollars

25 Nov. 2025 • 20:41

image de l'article L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant en rupture de stock

L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant en rupture de stock

25 Nov. 2025 • 19:31

image de l'article L’iPhone pliable aurait 3 nouveautés par rapport à la concurrence

L’iPhone pliable aurait 3 nouveautés par rapport à la concurrence

25 Nov. 2025 • 18:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site