Disney dévoile un robot Olaf stupéfiant destiné à ses parcs d’attraction

Disney continue de repousser les limites de l’animation robotique. Le groupe a présenté un tout nouvel animatronique d’Olaf, l’incontournable bonhomme de neige du film La Reine des Neiges. Cette version robotisée, dévoilée dans une longue vidéo des équipes d’Imagineering, circulera librement dans la future zone World of Frozen (La Reine des Neiges), bientôt inauguré à Disneyland Paris, et fera également des apparitions spéciales à Hong Kong Disneyland.

C’est peu dire que l’Olaf mécanique impressionne par sa capacité à marcher sur ses petites « jambes-boules », à bouger ses bras amovibles et à afficher des expressions faciales d’un réalisme inédit. On croirait vraiment voir le personnage du film d’animation ! La vidéo montre aussi Michel Den Dulk, directeur créatif d’Imagineering Paris, détacher puis replacer la fameuse carotte faisant office de nez – une interaction qui sera proposée prochainement aux visiteurs du Parc.

De l’IA pour des mouvements plus naturels

Pour donner vie à cette création, les ingénieurs de Disney ont misé sur l’apprentissage par renforcement. Cette approche d’intelligence artificielle a permis d’entraîner le robot à se déplacer et à réagir de manière fluide, sans devoir coder manuellement chaque mouvement. Grâce à son enveloppe souple évoquant la neige, Olaf bénéficie d’une articulation complète de la bouche, des yeux et des bras, renforçant encore l’illusion d’un personnage sorti de l’écran.

Une réponse aux critiques sur les animatroniques « fantômes »

Cette annonce intervient au moment où une longue enquête publiée en ligne pointe les nombreuses créatures mécaniques que Disney a dévoilées par le passé avant de les faire disparaître discrètement après quelques démonstrations. Parmi les exemples cités figurent le robot Wall-E des années 2000, les droïdes de Star Wars ou encore le colossal « Big Dino », un prototype de plusieurs tonnes finalement resté dans les coulisses.

Avec cet Olaf nouvelle génération, Disney semble donc vouloir montrer qu’il n’abandonne pas l’ambition de faire évoluer ses parcs grâce à la robotique avancée. Si le personnage parvient à s’installer durablement dans les allées des parcs, ce dernier pourrait alors annoncer une nouvelle ère d’animatroniques plus expressifs et surtout plus proches que jamais de leurs homologues animés.