Nvidia présente Blue, un fantastique robot Star Wars qui scelle la collaboration avec Disney et Deepmind

Nvidia a frappé les esprits lors de sa conférence annuelle GTC 2025 : lors de l’intervention de Huang, le CEO du fabricant de GPU, un petit robot tiré de l’univers Star Wars est sorti du dessous de la scène, un robot capable d’interagir sans être piloté à distance comme une simple animatronique, par la seule capacité de son IA interne baptisée Newton. Le moteur Newton permet de simuler les actions du robot dans un environnement complexe, et comme on peut s’en douter, cette IA puissante nécessite les processeurs de Nvidia (deux puces par robot) pour fonctionner à son optimum et avec la plus grande réactivité possible.

Baptisé Blue, ce robot est issu d’une collaboration entre Nvidia (processeurs), Disney (conception générale, design et mouvements) et Deepmind (intelligence artificielle). En terme de design, Blue correspond au modèle BDX qui apparaitra dans le film The Mandalorian and Grogu actuellement en cours de tournage. On note évidemment la grande ressemblance avec le robot BD-1 du jeu vidéo Star Wars: Fallen Order. Le robot du film sera t-il lui aussi totalement autonome ? On peut en douter. Évidemment, on retrouvera probablement ce petit robot dans les parcs d’attraction Disney, sachant que des modèles similaires cette fois pilotés à distance par un opérateur sont déjà actifs dans le parc Star Wars d’Orlando.