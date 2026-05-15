ChatGPT se branche désormais à vos comptes bancaires pour des conseils financiers

OpenAI ajoute à ChatGPT une nouvelle fonction de finances personnelles qui permet de connecter ses comptes bancaires au chatbot pour obtenir des conseils budgétaires plus précis. Le service passe par Plaid et peut relier des comptes bancaires, cartes de crédit, comptes d’investissement et d’autres produits financiers.

ChatGPT voit vos dépenses, mais ne touche pas aux comptes

L’intérêt est que ChatGPT ne se limite plus à répondre en théorie. Une fois les comptes connectés, il peut afficher un tableau de bord sur vos dépenses, suivre vos abonnements, vos paiements à venir, la performance de votre portefeuille et d’autres indicateurs financiers dans une vue actualisée.

Le produit est pensé pour des questions très pratiques. ChatGPT peut par exemple aider à préparer un achat immobilier sur cinq ans, estimer le vrai coût de vacances récentes, repérer une hausse de dépenses, évaluer l’impact d’un emploi moins payé, pointer le principal risque d’un portefeuille ou trier les abonnements à supprimer.

OpenAI dit déjà voir plus de 200 millions d’utilisateurs poser chaque mois des questions financières à ChatGPT. L’entreprise met aussi en avant GPT-5.5, son modèle d’intelligence artificielle qu’elle juge plus solide pour raisonner avec du contexte et précise avoir conçu avec des experts un benchmark dédié aux questions de finances personnelles.

A preview for Pro users: a new personal finance experience in ChatGPT. Pro users in the U.S. can securely connect financial accounts, see where their money is going, and ask questions based on the information they choose to connect. Your full financial picture, now in ChatGPT. pic.twitter.com/NjbJqOqFRi — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 15, 2026

La nouveauté donne à ChatGPT un accès aux soldes, aux transactions, aux investissements et aux passifs. En revanche, le chatbot IA ne peut ni voir les numéros complets de compte ni effectuer des changements sur les comptes liés.

OpenAI ajoute par ailleurs une option pour arrêter ce système. Depuis Réglages > Apps > Finances, il est possible de supprimer certaines connexions et les données synchronisées associées disparaissent alors de ChatGPT sous 30 jours.

La page Finances permet aussi de consulter et d’effacer les mémoires financières. Autrement dit, OpenAI ne vend pas ici un simple connecteur bancaire, mais un espace de suivi où l’utilisateur peut aussi reprendre la main sur ce qui a été conservé.

Un lancement très limité pour l’instant

Cette fonction est pour le moment réservée aux abonnés de ChatGPT Pro qui sont aux États-Unis. Elle fonctionne sur iOS et sur le Web avec Plaid comme seul partenaire d’intégration au lancement. OpenAI prévoit toutefois d’ajouter Intuit prochainement. Le support de l’offre ChatGPT Plus viendra plus tard, une fois le produit ajusté à partir des retours des utilisateurs Pro.

OpenAI ne précise pas quand le service sera disponible en France ou dans les autres pays.