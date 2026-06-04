Bouygues Telecom lance un forfait mobile B&You pour la Coupe du monde

Quelques jours avant le début de la Coupe du monde de football, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait mobile B&You justement en lien avec la compétition de football. Cela va permettre aux fans de voir tous les matchs.

Le forfait pour voir tous les matchs de la Coupe du monde

Le nouveau forfait mobile a pour nom « B&YOU Pack beIN SPORTS » et inclut, comme son nom le suggère, l’accès à beIN Sports qui diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football. Il y aura 104 matchs au total, là où M6 diffusera seulement 54 rencontres gratuitement.

L’idée ici est que les fans de foot s’abonnent à cette offre pour avoir un forfait mobile classique et l’accès à beIN Sports. Les chaînes peuvent être visionnées depuis son smartphone ou depuis un autre écran à l’aide de l’application b.tv de Bouygues Telecom. Aussi, il est possible de regarder beIN Sports sur deux écrans en simultané.

Dans le détail, le forfait mobile « B&YOU Pack beIN SPORTS » coûte 21,99 euros par mois. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 170 Go qui peuvent être utilisés en 5G. Pour l’usage depuis l’Europe et les DOM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet passe à 40 Go.

Le fait de s’abonner à beIN Sports coûte normalement 15 euros. Le forfait B&You est donc intéressant d’un point de vue tarifaire. S’ajoute à cela le fait qu’il se veut sans engagement. Il est donc tout à fait possible de s’abonner un mois pour voir tous les matchs de la Coupe du monde, puis de résilier sans frais après.

Sinon, Bouygues Telecom propose d’autres forfaits qui débutent à 1,99 euro par mois, toujours sans engagement. Ils sont à retrouver ici.