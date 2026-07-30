Google affirme avoir enfin corrigé le bug d’autonomie des Pixel

Google a déployé un correctif pour résoudre un problème de baisse d’autonomie concernant plusieurs smartphones Pixel depuis le mois d’avril, un dysfonctionnement qui avait suscité des centaines de signalements d’utilisateurs et réduit l’autonomie de certains appareils de moitié. Mais l’entreprise doit désormais faire face à une contestation grandissante, de nombreux utilisateurs affirmant que le problème n’a pas réellement disparu.

Google a marqué le problème comme « résolu » sur son Issue Tracker, en identifiant sa cause technique comme une « baisse d’autonomie sévère en veille » liée à des interruptions de mise en veille provoquées par les fonctions kepler_spi_irq_handler et gnss_ipc. Le correctif a d’abord été proposé aux Pixel 9 et Pixel 10 en ce mois de juillet, via la version logicielle CP2A.260705.006, avant une extension prévue en septembre pour les Pixel 8a et Pixel 9a.

Des utilisateurs évoquent toujours des problèmes d’autonomie

Malgré cette annonce, plus d’une cinquantaine de commentaires publiés sur l’Issue Tracker de Google contredisent directement la mention « résolu ». De nombreux utilisateurs affirment en effet continuer à constater le même souci anormal d’autonomie après avoir installé la mise à jour censée corriger le problème, remettant en question l’efficacité réelle du correctif déployé par Google.

Cette contestation s’accompagne d’une seconde source de frustration parmi les possesseurs de Pixel plus anciens. Les Pixel 7 et Pixel 8, également touchés par ce même problème de baisse d’autonomie selon plusieurs témoignages, ne figurent à aucun moment dans la communication de Google concernant ce correctif ni dans le calendrier de déploiement annoncé pour juillet et septembre.

Cette absence de mention explicite pour les Pixel 7 et 8 laisse planer une incertitude sur le traitement réservé à ces modèles plus anciens, alors même que le problème semble les concerner au même titre que les générations plus récentes. Combinée aux témoignages contestant l’efficacité du correctif sur les appareils déjà mis à jour, cette situation fragilise la communication de Google autour d’un problème qui touche pourtant sa gamme de smartphones depuis plusieurs mois.