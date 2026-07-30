Wonder Man : la série Marvel est finalement annulée

Disney+ a finalement décidé d’annuler Wonder Man, quelques mois seulement après avoir annoncé officiellement le renouvellement de la série Marvel pour une saison 2. Selon Variety, aucune équipe de scénaristes n’a jamais été mise en place pour la saison 2 et les scénaristes de la série ont été libérés de leurs fonctions pour se consacrer à d’autres projets.

Pas de saison 2 pour Wonder Man

Ce revirement intervient alors que la série avait pourtant reçu des critiques élogieuses, portées notamment par la performance de Yahya Abdul-Mateen, interprète de Simon Williams, ce qui a valu à l’acteur une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur dans une série de type comédie. La série réunissait également Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery. La série a été créée par Destin Daniel Cretton, réalisateur des deux premiers épisodes, et Andrew Guest a fait office de showrunner

Malgré cet accueil favorable de la part des critiques, la série Wonder Man n’est apparue qu’une seule fois dans le classement Nielsen des programmes les plus regardés aux États-Unis, atteignant la huitième place lors de la semaine du 26 janvier au 1er février. Disney+ n’a par ailleurs jamais publié de données d’audience détaillées pour cette série, rendant difficile toute évaluation précise de sa performance réelle auprès du public. Plusieurs éléments permettent de replacer cette annulation dans le contexte plus large de la stratégie Marvel sur Disney+ :

La plupart des séries live-action Marvel sur Disney+ ne dépassent généralement pas une seule saison, à quelques exceptions notables

Loki reste l’une des rares séries à avoir obtenu deux saisons complètes sur la plateforme

WandaVision a donné naissance à deux spin-offs, Agatha All Along et VisionQuest, ce dernier étant actuellement en cours de développement

Daredevil: Born Again a été relancée avec une saison 2 diffusée dès mars 2025 et une troisième saison est déjà prévue pour 2027

Il est bon de noter que certains personnages de Wonder Man, dont Simon Williams/Wonder Man, pourraient malgré tout réapparaître dans d’autres projets futurs du MCU, une pratique déjà observée pour des personnages issus de séries annulées