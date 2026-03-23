Wonder Man, la série Marvel, est renouvelée par une saison 2

Marvel annonce que sa série Wonder Man aura le droit à une saison 2 sur Disney+. L’annonce intervient deux mois après la mise en ligne des huit épisodes de la première saison le 27 janvier. La vitesse de la décision signale la confiance de Marvel et Disney dans le projet, d’autant que les renouvellements restent exceptionnels dans le catalogue des séries Marvel en prise de vues réelles.

Une saison 2 pour Wonder Man

Yahya Abdul Mateen II et Ben Kingsley reprendront leurs rôles respectifs de Simon Williams et Trevor Slattery. Le reste du casting de la première saison, composé de X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed et Olivia Thirlby, sera également de retour. Derrière la caméra, Destin Daniel Cretton revient à la réalisation et à la production exécutive, tandis qu’Andrew Guest assure la continuité en tant que showrunner et producteur exécutif. Le duo avait co-créé la série.

Wonder Man tranche radicalement avec le reste du catalogue Marvel : exit les batailles de super-héros et les destructions de bâtiments. La série suit Simon Williams, acteur en difficulté qui tente de dissimuler ses pouvoirs tout en naviguant dans les méandres d’Hollywood pour décrocher le rôle principal d’un remake de film de super-héros intitulé Wonder Man. Il s’adjoint les services de Trevor Slattery, vieux routier du métier aux motivations troubles. Le résultat est une comédie de potes teintée de satire hollywoodienne.

Simon Williams and Trevor Slattery will return for Marvel Television's #WonderMan Season 2, co-created by Destin Daniel Cretton and Andrew Guest, coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/XnOBYrYHaA — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2026

La première saison s’est terminée sur une fin délibérément ouverte : une relation centrale est résolue, mais la trajectoire globale de la série reste volontairement ambiguë pour la suite. Ce choix narratif laisse à la saison 2 un terrain large.

De bonnes critiques pour la série Marvel

L’accueil a été très bon pour une production Marvel : un score de 91 % pour la presse et de 87 % pour le public sur Rotten Tomatoes. Marvel entend capitaliser sur cette réception en soumettant Wonder Man dans la catégorie de comédie lors d’une campagne aux récompenses, une démarche inhabituelle pour une série de l’univers cinématographique Marvel. En France, la note de la presse et des spectateurs est de 3,5/5 sur AlloCiné.

À titre de comparaison, seuls deux autres séries TV de Marvel en prises de vues réelles ont obtenu une suite : Loki, qui demeure la référence du catalogue, et Daredevil : Born Again, dont la deuxième saison débute dans deux jours. WandaVision s’inscrit quant à elle dans une trilogie informelle aux côtés d’Agatha All Along et du prochain VisionQuest, ce qui constitue un cas distinct.