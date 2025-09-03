TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Marvel Zombies : un premier trailer bien gore pour la mini-série d’animation
Geekeries et Insolite

Marvel Zombies : un premier trailer bien gore pour la mini-série d’animation

3 Sep. 2025 • 13:11
0

Et si Marvel Zombies s’annonçait comme LA bonne surprise de Disney+ pour ce mois de septembre ? Avec ses zombies ultra nerveux façon « World War Z », ses hectolitres de sang et ses super-héros tout aussi énervés, cette mini-série d’animation tranche (c’est le cas de le dire) avec les productions Marvel habituelles, bien plus policées. Quelques super-héros sont assez courageux (ou inconscients) pour affronter ces hordes de zomblards fanatisés, comme Spider-Man, Black Panther, Shang-Chi ou même le Dr Strange… ou ce qu’il en reste ! A noter que les zombis semblent avoir pour chef un Thanos mort-vivant toujours équipé de son gantelet destructeur. On connait aussi le casting voix (américain) de la mini série, et c’est sans surprise extrêmement relevé avec notamment Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne, Iman Vellani, ou bien encore Todd Williams. Du beau monde donc…

Gore à souhait, nerveux et bénéficiant d’un niveau de réalisation élevé, ce Marvel Zombies en 4 épisodes s’annonce déjà comme l’un des chocs de cette rentrée. Rendez-vous donc le 24 septembre sur Disney+ prochain pour assister au carnage.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

What If Saison 3 Geekeries

What If…? saison 3 : Marvel diffuse la bande-annonce pour la fin de sa série

Ironheart Geekeries

Ironheart : Marvel dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série

Ironheart Geekeries

Ironheart : nouvelle bande-annonce pour la série Marvel

Eyes of Wakanda Geekeries

Eyes of Wakanda : voici la bande-annonce de la nouvelle série Marvel

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Icone Logo

YouTube s’attaque au partage de compte pour l’abonnement Premium

3 Sep. 2025 • 14:10
0 Internet

YouTube intensifie le contrôle de son abonnement Premium à 29,99 €/mois qui permet à jusqu’à cinq membres...

Donald-Trump1

Le clan Trump ne cesse de s’enrichir grâce à la cryptomonnaie

3 Sep. 2025 • 11:55
1 Hors-Sujet

Le clan Trump vient d’ajouter 5 milliards de dollars de richesse « virtuelle » à son patrimoine grâce au...

Disney Plus Logo Marvel

La FTC sanctionne Disney pour la collecte illégale de données d’enfants sur YouTube

3 Sep. 2025 • 10:31
0 Internet

Disney vient d’accepter de verser 10 millions de dollars pour solder un litige avec la Federal Trade Commission (FTC). L’agence accusait la...

Google Chrome Logo Icone Hors-Sujet

Google évite la vente de Chrome et Android, il n’y a pas démantélement

3 Sep. 2025 • 9:19
0
ChatGPT Logo Icone Application iPhone

ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI

2 Sep. 2025 • 22:46
0 Internet

OpenAI s’engage à déployer des fonctionnalités de contrôle parental pour ChatGPT, et ce dès le mois prochain....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Opera propose une refonte radicale de la gestion des onglets sur iOS

Opera propose une refonte radicale de la gestion des onglets sur iOS

3 Sep. 2025 • 12:55

image de l'article Le prochain modèle d’Apple TV 4K supportera (très) probablement le Dolby Vision 2

Le prochain modèle d’Apple TV 4K supportera (très) probablement le Dolby Vision 2

3 Sep. 2025 • 11:35

image de l'article Apple prévoit de nouveaux coloris pour les Beats Solo Buds, Studio Pro et Solo 4

Apple prévoit de nouveaux coloris pour les Beats Solo Buds, Studio Pro et Solo 4

3 Sep. 2025 • 10:16

image de l'article La justice autorise le maintien de l’accord de recherche entre Apple et Google

La justice autorise le maintien de l’accord de recherche entre Apple et Google

3 Sep. 2025 • 9:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site