Marvel Zombies : un premier trailer bien gore pour la mini-série d’animation

Et si Marvel Zombies s’annonçait comme LA bonne surprise de Disney+ pour ce mois de septembre ? Avec ses zombies ultra nerveux façon « World War Z », ses hectolitres de sang et ses super-héros tout aussi énervés, cette mini-série d’animation tranche (c’est le cas de le dire) avec les productions Marvel habituelles, bien plus policées. Quelques super-héros sont assez courageux (ou inconscients) pour affronter ces hordes de zomblards fanatisés, comme Spider-Man, Black Panther, Shang-Chi ou même le Dr Strange… ou ce qu’il en reste ! A noter que les zombis semblent avoir pour chef un Thanos mort-vivant toujours équipé de son gantelet destructeur. On connait aussi le casting voix (américain) de la mini série, et c’est sans surprise extrêmement relevé avec notamment Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne, Iman Vellani, ou bien encore Todd Williams. Du beau monde donc…

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Gore à souhait, nerveux et bénéficiant d’un niveau de réalisation élevé, ce Marvel Zombies en 4 épisodes s’annonce déjà comme l’un des chocs de cette rentrée. Rendez-vous donc le 24 septembre sur Disney+ prochain pour assister au carnage.