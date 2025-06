Ironheart : nouvelle bande-annonce pour la série Marvel

Marvel propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour sa série Ironheart qui fera ses débuts sur Disney+ le 25 juin. Le précédent trailer avait été diffusé le mois dernier.

Nouveau trailer pour Ironheart

Ironheart voit l’actrice Dominique Thorne reprendre son rôle de super-héroïne en armure, qu’elle avait déjà occupé dans le film Black Panther : Wakanda Forever. Il y a aussi Anthony Ramos dans le rôle de Parker Robbins/The Hood. La bande-annonce nous donne une bonne idée de ce que l’on peut attendre de la mini-série, qui se concentre sur le parcours de Riri Williams pour devenir une super-héroïne emblématique à part entière, après avoir joué un rôle secondaire dans le MCU jusqu’à présent.

À l’instar de la première bande-annonce, Disney et Marvel mettent bien en avant le fait que Ryan Coogler soit le producteur délégué de la série Ironheart. C’est normal après tout, il a connu un joli succès avec les films Black Panther (surtout le premier au niveau du box-office). Aussi, il connaît actuellement une jolie période, puisque son films Sinners rencontre un succès au cinéma.

La série Ironheart aura le droit à seulement six épisodes. Les trois premiers seront disponibles sur Disney+ le 25 juin. Les trois suivants arriveront la semaine suivante.

Pour rappel, il y a déjà eu deux séries Marvel cette année, à savoir Daredevil: Born Again et Votre fidèle serviteur Spider-Man. Il y aura ensuite Eyes of Wakanda en août, Marvel Zombies en octobre et Wonder Man en décembre.