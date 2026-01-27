Daredevil Born Again saison 2 : la bande-annonce dévoile le retour de Jessica Jones

Marvel a mis en ligne la bande-annonce de la saison 2 de Daredevil: Born Again, montrant le retour de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones et une diffusion dès le 25 mars sur Disney+. Ces images, jusqu’ici réservées aux participants de la Comic Con de New York et de la CCXP au Brésil, révèlent également l’arrivée de Matthew Lillard dans la franchise.

Les premières images de la saison 2 de Daredevil: Born Again

C’est l’image forte de la bande-annonce : les retrouvailles entre le Diable de Hell’s Kitchen et la détective privée à la force surhumaine. Fidèle à son tempérament, Jessica Jones apparaît face à un Matt Murdock blessé, lui lançant avec son cynisme habituel qu’il a intérêt à pouvoir marcher car elle ne compte pas le porter. Ce clin d’œil marque la première véritable apparition de l’actrice dans son rôle emblématique de l’ère Netflix au sein de cette nouvelle production du MCU.

Au-delà de ce duo, la bande-annonce permet d’apercevoir brièvement Elden Henson, confirmant qu’il a tourné de nouvelles scènes sous les traits de Foggy Nelson. Du côté des antagonistes, Wilson Bethel reprend son rôle de Bullseye, dégustant tranquillement une coupe glacée avant de probablement semer le chaos, tandis que le mystérieux M. Charles, incarné par Matthew Lillard, fait sa première entrée en scène.

Une saison placée sous le signe de la menace

L’ambiance générale s’annonce particulièrement sombre pour l’avocat aveugle. Si le trailer s’ouvre sur une note idyllique montrant Matt Murdock et Karen Page de nouveau en couple, la situation dégénère rapidement. On y voit le héros hurler de douleur, une affiche signalant sa disparition placardée sur un mur, ainsi que le duo arpentant des souterrains d’un pas déterminé.

Le Caïd/Wilson Fisk, toujours campé par Vincent D’Onofrio, partage un moment de tendresse avec sa femme Vanessa (Ayelet Zurer), mais la violence n’est jamais loin : il est aperçu en train de se battre sur un ring de boxe ou supervisant ses hommes de main qui semblent se débarrasser d’un corps. Une image intrigante montre également un individu s’adressant à la caméra dissimulé derrière un masque en caoutchouc à l’effigie de Wilson Fisk.

L’univers continuera de s’étendre puisque Marvel a déjà confirmé qu’une troisième saison était en préparation, avec un début de tournage prévu pour cette année.