KultureGeek Geekeries et Insolite Daredevil : Born Again : la saison 3 est confirmée par Marvel
Geekeries et Insolite

Daredevil : Born Again : la saison 3 est confirmée par Marvel

18 Sep. 2025 • 19:37
Alors que la saison 2 de Daredevil: Born Again est toujours en attente de diffusion, et que l’avenir de la série faisait l’objet de nombreuses spéculations, Marvel a levé les derniers doutes :  Brad Winderbaum, responsable de Marvel Television, a confirmé qu’une troisième saison est officiellement commandée et que le tournage débutera l’an prochain. Charlie Cox avait pourtant récemment laissé entendre que la saison 2 était la dernière, ce qui avait pour le moins jeté un froid parmi les nombreux fans du super-héros aveugle.

Daredevil Born Again

Marvel veut des franchises durables

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Marvel de produire désormais des séries télévisées durables, conçues pour s’étendre sur plusieurs saisons, plutôt que de simples mini-séries servant de tremplin vers le cinéma (dont les recettes s’effondrent). Winderbaum avait déjà affirmé par ailleurs que l’univers de Daredevil est suffisamment riche en intrigues, ce qui laisse à penser qu’il y a matière à produire du contenu pendant encore plusieurs années.

Le retour des Defenders en ligne de mire

Pour rappel, la saison 2 marquera déjà un tournant avec le retour de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones. Son implication pourrait s’étendre à une intrigue plus vaste, où Matt Murdock affronterait à nouveau Wilson Fisk sur fond de guerre des justiciers. En outre, la présence de Mike Colter (Luke Cage) aux côtés de Ritter et Cox lors du prochain Comic Con de New York nourrit les rumeurs d’un retour progressif des Defenders au sein du MCU.

