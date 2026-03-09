TENDANCES
Jeux vidéo

Samsung veut relancer le jeu en 3D sans lunettes : 120 jeux compatibles annoncés d’ici fin 2026

9 Mar. 2026 • 19:48
La 3D (relief) n’a peut-être pas dit son dernier mot. À l’occasion de la GDC 2026, Samsung a assuré que sa plateforme Odyssey 3D Hub permettra de jouer à plus de 120 titres en 3D, et sans lunettes dédiées, d’ici la fin de l’année. L’écosystème, qui alimente les moniteurs Odyssey compatibles, revendique déjà plus de 60 jeux jouables, et la marque compte accélérer le rythme des ajouts pour convaincre studios et joueurs que la technologie est enfin mûre.

Odyssey 3D Hub : une bibliothèque qui s’étoffe

Samsung cite notamment l’arrivée de Hell is Us et Cronos: The New Dawn parmi les nouveaux jeux destinés à rejoindre la sélection de titres 3D Relief. Le catalogue actuel comprend déjà des jeux renommés comme Stellar Blade ou Lies of P, signe que l’offre 3D vise des productions “AAA” et pas seulement des démonstrations techniques ou des jeux de moindre envergure.

Ecran Moniteur Samsung Odyssey 3D G90XF

Pourquoi la 3D “sans lunettes” change la donne

Suivi du regard et du visage pour stabiliser l’effet

Contrairement aux anciennes tentatives de 3D domestique, les écrans Odyssey misent sur le suivi du regard (et, selon les modèles, un suivi de la position de la tête) pour ajuster en temps réel la perspective et la profondeur. L’objectif est d’éviter le fameux “sweet spot” trop étroit qui obligeait à rester parfaitement immobile, un défaut historique des dispositifs 3D grand public.

Une gamme d’écrans qui s’élargit

Samsung a progressivement multiplié les références de moniteurs 3D sans lunettes, avec des diagonales annoncées allant jusqu’à 32 pouces sur certaines déclinaisons récentes, ce afin de toucher aussi bien les joueurs PC que les créateurs de contenu.

Odyssey 3D

Partenariat avec CD Projekt Red et HDR10+ Gaming

En parallèle, Samsung a évoqué une collaboration avec CD Projekt Red autour de ses technologies d’affichage. Autre point à noter, l’intégration du standard HDR10+ Gaming dans Cyberpunk 2077, afin d’optimiser la restitution HDR selon les écrans compatibles.

L’annonce de Samsung suffira t-elle à relancer le buzz pour l’affichage 3D relief ? Sachant que le jeu VR peine déjà à s’imposer, il y a largement de quoi douter du succès de ce nouveau marché d’ultra niche.

