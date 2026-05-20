Firefox 151 améliore son VPN gratuit et ajoute d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement Firefox 151 en version stable et il y a plusieurs nouveautés au programme avec cette mise à jour. C’est l’occasion de les découvrir.
Le VPN intégré gratuit s’améliore avec Firefox 151, permettant aux utilisateurs de choisir le pays dans lequel ils veulent être (virtuellement). On retrouve cinq pays au total : Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis. Pour rappel, le VPN gratuit est une réalité depuis Firefox 149, mais les utilisateurs n’avaient pas le choix du pays jusqu’à présent.
Parmi les autres nouveautés, la page d’accueil évolue avec une interface revue. Mozilla dit que la mise en page et le design permettront l’intégration de nouvelles fonctionnalités, allant des widgets aux améliorations des raccourcis, qui seront disponibles entre les versions 151 et 152. Vous y trouverez notamment de nouveaux fonds d’écran, comme celui ci-dessous.
En outre, le mode de navigation privée permet maintenant d’effacer instantanément toutes les données de votre session actuelle sans fermer la fenêtre entière. Lorsque vous sélectionnez le bouton dédié avec l’icône de feu à droite de la barre d’URL, Firefox vous demandera de confirmer pour effacer votre session. Une fois confirmé, il effacera toutes vos données de navigation privées et ouvrira une nouvelle session de mode de navigation privée pour vous.
Mozilla dit également que Firefox 151 renforce la protection contre les empreintes avec le niveau « Standard » pour la protection renforcée contre le pistage, ce qui rend plus difficile pour les sites Web de vous suivre sur les autres sites en limitant la quantité d’informations révélées sur votre appareil et votre navigateur. Cela réduit le nombre d’utilisateurs identifiables de manière unique par des techniques d’empreinte courantes d’une moyenne de 14 % et même de 49 % sur macOS.
Pour ce qui est des PDF, vous pouvez désormais fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox.
Ça ne s’arrête pas là, la mise à jour comprend par ailleurs :
Firefox 151 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
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