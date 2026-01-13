TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Firefox 147 améliore la lecture vidéo et apporte d’autres nouveautés
Logiciels

Firefox 147 améliore la lecture vidéo et apporte d’autres nouveautés

13 Jan. 2026 • 19:31
0

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 147 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les retrouver ici.

Firefox Logo

Les nouveautés de Firefox 147

Mozilla dit que Firefox 147 améliore les performances de lecture vidéo sur les systèmes équipés de cartes graphiques AMD grâce à l’activation de la lecture sans copie pour les vidéos décodées par le matériel, lorsque cela est pris en charge, ce qui les met au même niveau que les GPU d’Intel et de Nvidia.

De plus, le navigateur prend désormais en charge le protocole Safe Browsing V5 et migre du protocole Safe Browsing V4 vers le mode liste locale du protocole Safe Browsing V5.

Du côté des Mac d’Apple, la prise en charge de WebGPU est désormais activée pour les appareils équipés de processeurs Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 et M5) sur toutes les versions macOS prises en charge. Le WebGPU permet au navigateur d’utiliser directement la puissance de la carte graphique, ce qui peut accélérer les jeux Web, la 3D, la réalité virtuelle et certaines applications d’IA locales. En pratique, si les sites l’exploitent, il est possible d’avoir des graphismes plus détaillés et des calculs plus rapides, avec une navigation plus fluide dans ces usages lourds.

Du mieux pour le mode Picture-in-Picture (PiP)

D’autre part, les utilisateurs avec la protection renforcée contre le pistage et le réglage « Strict » verront l’accès aux restrictions d’accès du réseau local activé par défaut. Firefox exigera désormais que les utilisateurs autorisent explicitement les sites Web publics à accéder aux ressources du réseau local.

En outre, une fenêtre de lecture Picture-in-Picture (PiP) peut désormais être ouverte automatiquement pour une vidéo en cours de lecture dans un onglet lorsque cet onglet passe en arrière-plan. Il faut s’assurer d’avoir l’option « Continuer à lire les vidéos en mode incrustation lorsque vous changer d’onglet » activée dans les paramètres du navigateur.

Parmi les autres changements de Firefox 147, on peut citer :

  • Firefox prend désormais en charge la spécification XDG Base Directory de Freedesktop.org.
  • Correction d’un problème qui empêchait certains utilisateurs de Windows de sélectionner un onglet lorsque le curseur se trouvait en haut de l’écran et que la fenêtre Firefox était agrandie.
  • Correction d’un bug qui provoquait l’expiration des requêtes HTTP/3 contenant des valeurs d’en-tête non UTF-8 ou leur retour vers HTTP/2 après un certain temps.

Firefox 147 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox 138 améliore le gestionnaire de profils et gagne d’autres nouveautés

Firefox 127 Grouper Onglets Logiciels

Firefox 137 est disponible pour grouper les onglets et d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 140 peut endormir les onglets et ajoute d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 142 ajoute un aperçu des liens avec de l’IA et d’autres nouveautés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Cowork

Anthropic lance Claude Cowork pour l’automatisation de tâches avec l’IA

13 Jan. 2026 • 22:26
0 Logiciels

Anthropic lance Cowork, une déclinaison simplifiée de Claude Code intégrée à l’application Claude sur ordinateur,...

Free Logo

Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+

13 Jan. 2026 • 18:03
1 Mobiles / Tablettes

Free Mobile fête aujourd’hui ses 14 ans et l’opérateur en profite pour parler des prix, ainsi que de son...

illustration batteries solides

Batterie solide : une percée sur l’électrolyte solide pourrait accélérer l’arrivée de cellules plus sûres et plus performantes

13 Jan. 2026 • 17:01
1 Science

Au CES 2026, la batterie solide (ou tout-solide) a cessé d’être un simple mot magique réservé aux laboratoires. Comme...

Star Wars Outlaws

Ubisoft annonce une nouvelle vague de licenciements dans ses deux studios suédois

13 Jan. 2026 • 16:45
0 Jeux vidéo

Décidément, l’année 2026 débute sur un climat social pour le moins tendu chez Ubisoft. Moins de deux semaines...

Avengers Doomsday Shuri

Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser Black Panther/Les 4 Fantastiques

13 Jan. 2026 • 16:09
0 Geekeries

Et de quatre ! Marvel a mis en ligne un nouveau teaser pour Avengers : Doomsday, regroupant cette fois les Wakandais (Black Panther), les Talokanil...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple arrête les mises à jour pour Pixelmator sur iOS

Apple arrête les mises à jour pour Pixelmator sur iOS

13 Jan. 2026 • 21:52

image de l'article AirPods Pro 3 : Apple propose un nouveau firmware

AirPods Pro 3 : Apple propose un nouveau firmware

13 Jan. 2026 • 20:36

image de l'article Apple vante la résistance de l’écran de l’iPhone 17 dans une pub

Apple vante la résistance de l’écran de l’iPhone 17 dans une pub

13 Jan. 2026 • 20:04

image de l'article iOS 26.3 et macOS 26.3 : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26.3 et macOS 26.3 : la 2e bêta publique est disponible

13 Jan. 2026 • 19:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site