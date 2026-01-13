Firefox 147 améliore la lecture vidéo et apporte d’autres nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 147 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les retrouver ici.

Les nouveautés de Firefox 147

Mozilla dit que Firefox 147 améliore les performances de lecture vidéo sur les systèmes équipés de cartes graphiques AMD grâce à l’activation de la lecture sans copie pour les vidéos décodées par le matériel, lorsque cela est pris en charge, ce qui les met au même niveau que les GPU d’Intel et de Nvidia.

De plus, le navigateur prend désormais en charge le protocole Safe Browsing V5 et migre du protocole Safe Browsing V4 vers le mode liste locale du protocole Safe Browsing V5.

Du côté des Mac d’Apple, la prise en charge de WebGPU est désormais activée pour les appareils équipés de processeurs Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 et M5) sur toutes les versions macOS prises en charge. Le WebGPU permet au navigateur d’utiliser directement la puissance de la carte graphique, ce qui peut accélérer les jeux Web, la 3D, la réalité virtuelle et certaines applications d’IA locales. En pratique, si les sites l’exploitent, il est possible d’avoir des graphismes plus détaillés et des calculs plus rapides, avec une navigation plus fluide dans ces usages lourds.

Du mieux pour le mode Picture-in-Picture (PiP)

D’autre part, les utilisateurs avec la protection renforcée contre le pistage et le réglage « Strict » verront l’accès aux restrictions d’accès du réseau local activé par défaut. Firefox exigera désormais que les utilisateurs autorisent explicitement les sites Web publics à accéder aux ressources du réseau local.

En outre, une fenêtre de lecture Picture-in-Picture (PiP) peut désormais être ouverte automatiquement pour une vidéo en cours de lecture dans un onglet lorsque cet onglet passe en arrière-plan. Il faut s’assurer d’avoir l’option « Continuer à lire les vidéos en mode incrustation lorsque vous changer d’onglet » activée dans les paramètres du navigateur.

Parmi les autres changements de Firefox 147, on peut citer :

Firefox prend désormais en charge la spécification XDG Base Directory de Freedesktop.org.

Correction d’un problème qui empêchait certains utilisateurs de Windows de sélectionner un onglet lorsque le curseur se trouvait en haut de l’écran et que la fenêtre Firefox était agrandie.

Correction d’un bug qui provoquait l’expiration des requêtes HTTP/3 contenant des valeurs d’en-tête non UTF-8 ou leur retour vers HTTP/2 après un certain temps.

Firefox 147 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.