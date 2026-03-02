TENDANCES
Matériel [MWC 2026] Snapdragon Wear Elite : Qualcomm lance une puce 3 nm ultra-puissante pour montres connectées et objets IA
Matériel

[MWC 2026] Snapdragon Wear Elite : Qualcomm lance une puce 3 nm ultra-puissante pour montres connectées et objets IA

3 min.
2 Mar. 2026 • 10:30
0

Qualcomm étend sa gamme de processeurs mobiles avec le Snapdragon Wear Elite, premier modèle « Elite » dédié aux appareils portables. Conçu pour les montres connectées sous Wear OS mais aussi pour des objets intelligents dopés à l’IA comme des pendentifs ou accessoires connectés, ce nouveau processeur promet un bond spectaculaire en performances.

Snapdragon Wear Elite 1

Gravée en 3 nm, la puce mise sur une architecture à cinq cœurs : un cœur principal cadencé à 2,1 GHz et quatre cœurs à 1,9 GHz. Résultat, Qualcomm annonce des performances CPU en mono-cœur jusqu’à cinq fois supérieures à la génération précédente, tandis que la partie graphique pourrait être jusqu’à sept fois plus rapide.

Une NPU dédiée à l’intelligence artificielle embarquée

Le Snapdragon Wear Elite intègre une nouvelle unité de calcul neuronal (NPU) Hexagon capable de gérer des modèles d’IA atteignant deux milliards de paramètres. Cette évolution ouvre la voie à des usages avancés, comme la reconnaissance vocale à faible consommation, la réduction active du bruit, les recommandations contextuelles ou encore les assistants personnels capables d’automatiser certaines tâches.

Snapdragon Wear

Selon Qualcomm, les appareils équipés pourraient bénéficier d’une autonomie améliorée jusqu’à 30 %, avec une recharge accélérée permettant de récupérer 50 % de batterie en dix minutes.

Connectivité étendue et ambitions face à l’Apple Watch

La plateforme prend en charge un large éventail de connexions : 5G RedCap, Wi-Fi basse consommation, Bluetooth 6.0, GNSS, UWB et même NB-NTN pour les communications satellitaires. Les fabricants pourront toutefois adapter la configuration selon leurs besoins.

Les premiers appareils sont attendus dans les prochains mois, avec le soutien de partenaires majeurs comme Google, Motorola et Samsung. Reste à voir si cette nouvelle puce permettra aux montres Wear OS de rivaliser plus efficacement avec la domination persistante de l’Apple Watch sur le marché des montres connectées.

 

