Fortnite revient sur l’App Store dans le monde, sauf en Australie

Fortnite est de nouveau disponible sur l’App Store dans plusieurs pays, marquant une nouvelle étape dans le long conflit qui oppose Epic Games à Apple autour des règles de distribution des applications et des achats intégrés sur iOS. L’éditeur du jeu a annoncé ce retour le 19 mai 2026, tout en précisant que l’Australie reste pour l’instant exclue de cette disponibilité.

Ce retour concerne un jeu qui occupe une place particulière dans l’écosystème mobile. Fortnite avait été retiré de l’App Store en 2020 après l’introduction par Epic Games d’un système de paiement direct dans l’application, contournant la commission d’Apple sur les achats intégrés. Cette décision avait déclenché une procédure judiciaire majeure aux États-Unis, puis alimenté des débats similaires dans plusieurs régions du monde sur le contrôle exercé par les grandes plateformes sur la distribution des applications.

Un retour lié au bras de fer juridique avec Apple

Dans son annonce, Epic Games présente cette réapparition de Fortnite sur l’App Store comme un développement lié à la procédure en cours contre Apple. L’entreprise estime que les prochaines étapes judiciaires pourraient contraindre Apple à davantage de transparence sur les coûts et les commissions appliqués dans son magasin d’applications.

Le sujet reste sensible pour l’ensemble du secteur. Le modèle économique de l’App Store repose notamment sur une commission prélevée par Apple sur une partie des achats numériques réalisés dans les applications. Cette commission, souvent associée au taux de 30 %, a été contestée par plusieurs développeurs au fil des années, Epic Games étant devenu l’un des opposants les plus visibles à cette politique.

Selon Epic Games, les régulateurs de plusieurs pays suivent de près l’évolution du dossier, notamment parce que les décisions de justice américaines peuvent influencer les débats sur les commissions, les moyens de paiement alternatifs et l’accès à des boutiques d’applications concurrentes. L’entreprise affirme aussi que les cadres réglementaires adoptés ou discutés au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni traduisent une volonté de limiter certaines pratiques des grandes plateformes.

Fortnite disponible sur iPhone et iPad via l’App Store

Pour les joueurs, l’information principale est simple : Fortnite peut de nouveau être téléchargé sur iPhone et iPad via l’App Store dans les pays concernés. Le jeu reste gratuit au téléchargement, son modèle économique reposant principalement sur les achats intégrés, notamment les éléments cosmétiques et les passes de combat.

Fortnite s’inscrit dans le marché très concurrentiel des jeux multijoueurs en ligne et des jeux service. Il combine jeu de tir, construction, événements en direct, collaborations avec des marques ou licences culturelles, et modes de jeu alternatifs. Sur mobile, il se retrouve face à d’autres titres populaires comme Roblox, Minecraft, Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile ou encore Genshin Impact, même si leurs approches et leurs publics ne sont pas toujours identiques.

Le retour sur l’App Store simplifie l’accès au jeu pour une partie des utilisateurs iOS. Ces dernières années, selon les régions, les joueurs devaient parfois passer par d’autres méthodes, comme le cloud gaming, des boutiques alternatives dans l’Union européenne, ou ne pouvaient tout simplement plus accéder à la version iOS de manière classique.

L’Australie reste un cas à part

Epic Games précise toutefois que Fortnite n’est pas encore de retour sur l’App Store australien. L’entreprise explique cette exception par la situation judiciaire locale. Selon Epic, un tribunal australien a jugé illégales certaines conditions imposées par Apple aux développeurs, mais l’éditeur estime que les règles actuellement appliquées ne permettent pas encore un retour du jeu dans des conditions acceptables.

La société indique attendre une décision de justice supplémentaire ou une modification des conditions proposées par Apple. En l’absence de ces éléments, Epic Games affirme ne pas vouloir réintégrer l’App Store australien dans le cadre d’un accord qu’elle considère comme juridiquement problématique.

Cette précision montre que le retour de Fortnite sur iOS ne signifie pas la fin du différend entre les deux entreprises. Il s’agit plutôt d’une évolution dans un conflit plus large, qui continue de porter sur les commissions, les moyens de paiement et la possibilité pour les développeurs de proposer leurs applications en dehors de l’App Store.

Tim Sweeney critique toujours la stratégie d’Apple

Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, a accompagné l’annonce d’un message publié sur X. Il y indique que Fortnite revient sur l’App Store alors que le dossier Epic contre Apple approche, selon lui, de sa dernière grande étape judiciaire. Il accuse également Apple d’avoir fragmenté les fonctionnalités et les frais d’iOS selon les territoires, tout en ralentissant la résolution du conflit.

Ces propos s’inscrivent dans la ligne défendue depuis plusieurs années par Epic Games. L’entreprise reproche à Apple de limiter la concurrence en empêchant, dans de nombreux marchés, l’installation de boutiques d’applications alternatives et l’utilisation de systèmes de paiement concurrents. Apple, de son côté, défend généralement son modèle en mettant en avant la sécurité, la confidentialité et la qualité de l’expérience proposée aux utilisateurs de l’App Store.

Un enjeu qui dépasse Fortnite

Au-delà du cas Fortnite, cette affaire continue d’avoir des conséquences pour l’industrie mobile. Les décisions rendues dans les procédures opposant Epic Games à Apple peuvent influencer les règles imposées aux développeurs d’applications, mais aussi les choix proposés aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Dans l’Union européenne, le Digital Markets Act a déjà obligé Apple à ouvrir davantage iOS à des boutiques d’applications alternatives, même si les conditions techniques et financières imposées par Apple restent contestées par certains acteurs. Au Royaume-Uni et au Japon, d’autres cadres réglementaires visent également à encadrer le pouvoir des grandes plateformes numériques.

Pour les développeurs, l’enjeu porte sur la marge de manœuvre commerciale : choix du système de paiement, relation directe avec les clients, distribution hors des boutiques officielles et niveau des commissions. Pour les utilisateurs, les conséquences peuvent concerner le prix des contenus numériques, la diversité des services disponibles et le degré d’ouverture de l’écosystème iOS.

Le retour de Fortnite sur l’App Store constitue donc une annonce importante pour les joueurs, mais il ne règle pas le conflit de fond entre Epic Games et Apple. Le jeu redevient plus facilement accessible sur iPhone et iPad dans de nombreux pays, tandis que les procédures judiciaires et les débats réglementaires continuent de déterminer jusqu’où Apple devra ouvrir son écosystème mobile à la concurrence.