TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Epic Games taille dans ses effectifs : plus de 1 000 suppressions de postes et trois modes Fortnite sur la sellette
Business Tech

Epic Games taille dans ses effectifs : plus de 1 000 suppressions de postes et trois modes Fortnite sur la sellette

3 min.
24 Mar. 2026 • 17:03
0

Epic Games engage une nouvelle cure d’austérité. L’éditeur derrière Fortnite annonce le licenciement de plus de 1 000 personnes, une décision justifiée par un recul de l’engagement des joueurs amorcé en 2025. Dans une note interne, Tim Sweeney explique que l’entreprise dépense désormais « nettement plus que ce qu’elle gagne », rendant ces coupes « majeures » nécessaires pour préserver le financement du studio.

Un ralentissement de Fortnite… et un secteur sous tension

Le dirigeant évoque aussi un contexte plus large, soit une croissance moins dynamique, des dépenses de joueurs en baisse, une hausse des coûts et la concurrence accrue d’autres formes de divertissement. Epic assure en outre que cette vague de départs n’est pas liée à l’IA et annonce parallèlement plus de 500 millions de dollars d’économies identifiées via la réduction de certains contrats, du marketing et la fermeture de postes vacants.

Tim Sweeney

Ballistic, Festival Battle Stage et Rocket Racing passent à la trappe

En complément, Epic acte l’arrêt de trois modes Fortnite jugés insuffisamment attractifs sur la durée. Ballistic (mode tactique 5v5) et Festival Battle Stage disparaîtront le 16 avril. Rocket Racing, développé avec Psyonix, doit pour sa part fermer en octobre. Epic reconnaît en creux une stratégie d’expérimentations tout azimut, parfois au prix d’échecs sur la rétention.

Fortnite Smartphone

Monétisation et coût d’exploitation en hausse

Cette annonce intervient peu après une hausse du « prix réel » des V-bucks : les packs affichent depuis peu les mêmes tarifs, mais contiennent moins de monnaie virtuelle. Epic dit vouloir « aider à payer les factures » alors même que la société se recentre sur des saisons plus « impactantes », des événements live plus ambitieux, sans oublier l’accélération des outils créateurs en vue de la transition vers le moteur Unreal Engine 6.

Ce recentrage suffira-t-il à relancer la dynamique de Fortnite ? L’écosystème d’Epic Games Store et l’Unreal Engine continueront-ils à être les piliers de la croissance du groupe ? Beaucoup de questions et peu de réponses dans l’immédiat.

 

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Unity Epic Games Logos Jeux vidéo

Les jeux Unity vont intégrer Fortnite après un accord d’Epic Games

Fortnite Fall Guys Jeux vidéo

Fortnite / Fall Guys : Epic durcit la facture et augmente drastiquement le prix des monnaies virtuelles

Walkabout mini Golf Business

VR : le studio derrière Walkabout Mini Golf réduit ses effectifs de 25%

BioShock Jeux vidéo

BioShock : Take-Two aurait licencié le tiers des effectifs du studio Cloud Chamber

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Métamachine

« Métamachine » : ce robot conçu par l’IA peut avancer coûte que coûte dans toutes les situations possibles

24 Mar. 2026 • 20:00
0 Science

En robotique, la plupart des machines sont optimisées pour un scénario précis, et souvent pour un environnement tout aussi...

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day atteint 1 milliard de vues avec sa bande-annonce, un record

24 Mar. 2026 • 19:37
0 Geekeries

Spider-Man: Brand New Day vient de signer le plus gros lancement de bande-annonce jamais mesuré, jusqu’à dépasser 1 milliard de...

Eleves Etudiants

Les données de près de 800 000 étudiants ont été piratées

24 Mar. 2026 • 18:00
0 Internet

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) annonce un piratage qui a entraîné le vol de données touchant...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mars

24 Mar. 2026 • 17:01
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

AI Clips in Lens Studio

Snapchat lance les « AI Clips » : transformer une photo en vidéo grâce à Lens Studio

24 Mar. 2026 • 15:30
0 Internet

Snapchat n’en a pas fini avec l’IA générative. La plateforme vient en effet d’annoncer l’arrivée des AI Clips...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.7.7 est disponible pour corriger des failles, avec macOS 14.8.5/15.75 et watchOS 5.3.10/8.8.2

iOS 18.7.7 est disponible pour corriger des failles, avec macOS 14.8.5/15.75 et watchOS 5.3.10/8.8.2

24 Mar. 2026 • 19:19

image de l'article iOS 26.4 bouche 38 failles de sécurité et macOS 26.4 en bloque 77

iOS 26.4 bouche 38 failles de sécurité et macOS 26.4 en bloque 77

24 Mar. 2026 • 19:03

image de l'article watchOS 26.4 est disponible, avec tvOS 26.4, visionOS 26.4 et HomePod 26.4

watchOS 26.4 est disponible, avec tvOS 26.4, visionOS 26.4 et HomePod 26.4

24 Mar. 2026 • 18:41

image de l'article macOS 26.4 est disponible sur Mac : voici les nouveautés

macOS 26.4 est disponible sur Mac : voici les nouveautés

24 Mar. 2026 • 18:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site