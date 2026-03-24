Epic Games taille dans ses effectifs : plus de 1 000 suppressions de postes et trois modes Fortnite sur la sellette

Epic Games engage une nouvelle cure d’austérité. L’éditeur derrière Fortnite annonce le licenciement de plus de 1 000 personnes, une décision justifiée par un recul de l’engagement des joueurs amorcé en 2025. Dans une note interne, Tim Sweeney explique que l’entreprise dépense désormais « nettement plus que ce qu’elle gagne », rendant ces coupes « majeures » nécessaires pour préserver le financement du studio.

Un ralentissement de Fortnite… et un secteur sous tension

Le dirigeant évoque aussi un contexte plus large, soit une croissance moins dynamique, des dépenses de joueurs en baisse, une hausse des coûts et la concurrence accrue d’autres formes de divertissement. Epic assure en outre que cette vague de départs n’est pas liée à l’IA et annonce parallèlement plus de 500 millions de dollars d’économies identifiées via la réduction de certains contrats, du marketing et la fermeture de postes vacants.

Ballistic, Festival Battle Stage et Rocket Racing passent à la trappe

En complément, Epic acte l’arrêt de trois modes Fortnite jugés insuffisamment attractifs sur la durée. Ballistic (mode tactique 5v5) et Festival Battle Stage disparaîtront le 16 avril. Rocket Racing, développé avec Psyonix, doit pour sa part fermer en octobre. Epic reconnaît en creux une stratégie d’expérimentations tout azimut, parfois au prix d’échecs sur la rétention.

Monétisation et coût d’exploitation en hausse

Cette annonce intervient peu après une hausse du « prix réel » des V-bucks : les packs affichent depuis peu les mêmes tarifs, mais contiennent moins de monnaie virtuelle. Epic dit vouloir « aider à payer les factures » alors même que la société se recentre sur des saisons plus « impactantes », des événements live plus ambitieux, sans oublier l’accélération des outils créateurs en vue de la transition vers le moteur Unreal Engine 6.

Ce recentrage suffira-t-il à relancer la dynamique de Fortnite ? L’écosystème d’Epic Games Store et l’Unreal Engine continueront-ils à être les piliers de la croissance du groupe ? Beaucoup de questions et peu de réponses dans l’immédiat.