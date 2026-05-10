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Sony invite les joueurs PS4 à acheter une PS5 avant GTA 6

2 min.
10 Mai. 2026 • 18:26
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Sony prépare le terrain avant la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6), au point d’envoyer dès maintenant un e-mail aux joueurs ayant encore une PlayStation 4 pour les inviter à passer sur une PS5.

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

Pas de GTA 6 sur PS4, il faut passer sur la PlayStation 5

Plusieurs joueurs avec une PS4 qui ont ajouté GTA 6 dans leur liste de souhaits sur le PlayStation Store ont reçu un e-mail de Sony indiquant :

Grand Theft Auto VI est dans votre liste de souhaits.

Achetez une PlayStation 5 dès aujourd’hui pour ne rien manquer de la sortie de Grand Theft Auto VI le 19 novembre 2026.

Un lien est également présent dans l’e-mail pour découvrir les différents modèles de PS5 qui existent et les acheter dans la foulée.

Pour rappel, GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre 2026. Il arrivera plus tard sur PC, il n’y a pas encore une date précise. En revanche, le jeu de Rockstar Games ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ni sur Xbox One. Ceux qui ont encore ces consoles devront effectivement passer sur la génération actuelle pour profiter du nouveau Grand Theft Auto.

Plusieurs indices suggèrent déjà que Rockstar Games a un accord avec Sony pour le marketing de GTA 6. Rien que les deux bandes-annonces du jeu sont un indice, sachant qu’il est clairement indiqué que la capture a été faite sur une PS5 Pro.

Qu’en est-il de Grand Theft Auto VI sur PlayStation 6 ? Nous avons encore le temps. Cette semaine, le PDG de Sony a confirmé que le groupe n’avait aucune date de sortie ni de prix prévus pour la PS6 dans l’immédiat. Il faut dire que la pénurie de RAM bouscule sérieusement le marché de la tech, ce qui oblige les fabricants à revoir leurs plans, quitte à reporter la sortie de certains produits.

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Un commentaire pour cet article :

  • David
    10 Mai. 2026 • 20:47
    Je confirme, j’ai reçu le message, mais c’est pas pour ça que je vais m’acheter une PS5 surtout que la ps6 va sortir dans 1 an mais de toute façon je préfère m’acheter un PC même s’il faudra attendre GTA 6 , 1 an de plus

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