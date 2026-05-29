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Microsoft tease « une nouvelle ère pour le PC » dans quelques jours

2 min.
29 Mai. 2026 • 20:57
1

Microsoft donne rendez-vous la semaine prochaine pour présenter « une nouvelle ère pour le PC ». Faut-il s’attendre au lancement de Windows 12 ? La réponse est non.

Windows 11 Bureau PC Portable

« Une nouvelle ère pour le PC »

C’est le compte officiel de Windows sur X/Twitter qui a publié le message « Une nouvelle ère pour le PC », suivi de « 25.0528, 121.5990 ». Il s’agit en l’occurrence des coordonnées indiquant l’emplacement du salon Computex à Taipei à Taïwan. Le message est clairement vague et il n’y a aucune information sur les nouveautés à venir.

Il s’avère que le compte Nvidia GeForce a posté exactement le même message. On comprend donc que le groupe a un rapport avec l’annonce, mais quelle est son implication exacte ? Mystère pour le moment.

Il y a ensuite eu un message de Pavan Davuluri, le responsable de Windows et des produits Surface. « Quelque chose de nouveau arrive pour les développeurs. Et non, ce n’est pas une nouvelle version d’un système d’exploitation. On se voit à la conférence Build la semaine prochaine ! », a-t-il écrit.

Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur les annonces de Microsoft autour de Windows et des produits Surface. Un message comme « Une nouvelle ère pour le PC » suggère en tout cas que ce sera quelque chose d’important. À Microsoft de ne pas décevoir les utilisateurs maintenant.

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