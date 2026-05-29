Microsoft donne rendez-vous la semaine prochaine pour présenter « une nouvelle ère pour le PC ». Faut-il s’attendre au lancement de Windows 12 ? La réponse est non.
C’est le compte officiel de Windows sur X/Twitter qui a publié le message « Une nouvelle ère pour le PC », suivi de « 25.0528, 121.5990 ». Il s’agit en l’occurrence des coordonnées indiquant l’emplacement du salon Computex à Taipei à Taïwan. Le message est clairement vague et il n’y a aucune information sur les nouveautés à venir.
A new era of PC.
25.0528, 121.5990
— Windows (@Windows) May 29, 2026
Il s’avère que le compte Nvidia GeForce a posté exactement le même message. On comprend donc que le groupe a un rapport avec l’annonce, mais quelle est son implication exacte ? Mystère pour le moment.
A new era of PC.
25.0528, 121.5990
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2026
Il y a ensuite eu un message de Pavan Davuluri, le responsable de Windows et des produits Surface. « Quelque chose de nouveau arrive pour les développeurs. Et non, ce n’est pas une nouvelle version d’un système d’exploitation. On se voit à la conférence Build la semaine prochaine ! », a-t-il écrit.
Something new is coming for developers. And no, it’s not a new OS version 😅. See you at Build next week! pic.twitter.com/gfY90ZyjZl
— Pavan Davuluri (@pavandavuluri) May 29, 2026
Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur les annonces de Microsoft autour de Windows et des produits Surface. Un message comme « Une nouvelle ère pour le PC » suggère en tout cas que ce sera quelque chose d’important. À Microsoft de ne pas décevoir les utilisateurs maintenant.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le compte officiel du jeu Fable affirmait le mois dernier qu’aucun report n’était prévu. Xbox vient pourtant de reporter le jeu...
YouTube déploie une fonction d’intelligence artificielle qui crée un fil vidéo personnalisé à partir d’un...
Le lithium est au cœur des batteries de voitures électriques, de smartphones et de systèmes de stockage d’énergie, mais...
HBO a dévoilé la bande-annonce finale de la saison 3 de House of the Dragon, dont les premiers épisodes seront diffusés chaque...
007 First Light, le nouveau jeu James Bond développé par IO Interactive, a réalisé le meilleur lancement de l’histoire...
29 May. 2026 • 19:12
29 May. 2026 • 19:00
29 May. 2026 • 17:37
29 May. 2026 • 16:45
Un commentaire pour cet article :