TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Microsoft promet de sérieusement améliorer Windows 11 en 2026
PC et systèmes

Microsoft promet de sérieusement améliorer Windows 11 en 2026

2 min.
30 Jan. 2026 • 14:10
4

Microsoft reconnaît les faiblesses de Windows 11 et annonce un changement de cap majeur pour 2026. L’entreprise s’engage à prioriser la performance et la fiabilité du système, en réponse directe à la grogne des utilisateurs.

Windows 11 Bureau PC Portable

Cette décision marque un tournant après une année 2025 compliquée pour l’image de Windows 11. Marqué par des mises à jour instables et une intégration forcée de l’intelligence artificielle dans chaque recoin de l’interface, Windows 11 a fini par être perçu comme un produit de seconde zone. Le rejet a été si violent que Pavan Davuluri, président de Windows, a dû bloquer les réponses sur l’un de ses messages sur X (ex-Twitter) face aux critiques virulentes ciblant sa vision d’une plateforme agentique.

« Nous avons reçu le message 5 sur 5 »

Dans une déclaration transmise à The Verge, Microsoft admet sans détour avoir entendu les plaintes de sa communauté :

Les commentaires que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et des Windows Insiders sont clairs. Nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs. Cette année, nous nous concentrerons sur les points faibles régulièrement signalés par nos clients : l’amélioration des performances du système, de la fiabilité et de l’expérience globale de Windows.

Ce recentrage sur les fondamentaux (vitesse, fluidité et stabilité) fait écho à des promesses similaires faites récemment aux développeurs. Microsoft semble enfin comprendre que malgré le milliard d’utilisateurs captifs, le sentiment général à l’égard de sa plateforme est au plus bas. L’enjeu pour 2026 sera donc de prouver que l’entreprise peut équilibrer ses ambitions avec la nécessité absolue de fournir un système d’exploitation robuste.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Menu Demarrer Telephone Mobile Connecte Actu OS

Microsoft veut améliorer Windows 11 en le rendant plus rapide

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 : Microsoft va accélérer l’Explorateur de fichiers et améliorer l’interface

Surface Laptop SE Windows 11 SE Actu OS

Microsoft arrêtera le support pour Windows 11 SE, le concurrent de ChromeOS, en 2026

Xbox Asus Jeux vidéo

La Xbox portable est en pause, Microsoft préfère améliorer Windows 11 pour le gaming

4 commentaires pour cet article :

  • Snarkoi(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 15:07
    Si il veulent vraiment des améliorations de w11 le premier point serait selon moi: arrêter l’inscription et la connexion obligatoire a un compte Microsoft !
  • Snowolf77(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 17:41
    Bonsoir, je suis d’accord avec vous. Mais ce qui serait encore plus raisonnable ce serait de lever le blocage à des millions d’ordinateurs. Qui va laisser des millions de personnes qui n’ont pas l’argent pour changer leur PC. Qui pourtant fonctionne encore très bien. Pour moi Windob c’est fini pour moi. Après 28 ans en tant qu’ancien informaticien… Adieu Windob. Bonne soirée.
  • Lehulk(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 17:59
    Perso je passe à Linux

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 30 janvier

30 Jan. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Miranda Uranus

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

30 Jan. 2026 • 17:40
0 Science

Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda,...

Mozilla VPN

La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

30 Jan. 2026 • 17:14
2 Internet

« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre...

DeepSeek Logo

DeepSeek autorisé à acheter les puces NVIDIA H200 : la Chine accélère dans la course à l’IA

30 Jan. 2026 • 16:45
0 Business

Profitant d’un assouplissement des conditions d’imporations américaines, la Chine accélère le pas. Selon plusieurs...

main robot

Incroyable : cette main robotique détachable attrape trois objets à la fois… et se déplace toute seule

30 Jan. 2026 • 15:58
0 Science

Une main robotique qui se décroche de son bras, se faufile dans un espace étroit, récupère des objets hors de portée,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le pass Navigo annuel sur iPhone est (encore) reporté

Le pass Navigo annuel sur iPhone est (encore) reporté

30 Jan. 2026 • 16:02

image de l'article Apple tease des « innovations jamais vues auparavant » pour 2026

Apple tease des « innovations jamais vues auparavant » pour 2026

30 Jan. 2026 • 15:05

image de l'article Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

30 Jan. 2026 • 13:06

image de l'article AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

30 Jan. 2026 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site