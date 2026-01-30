Microsoft promet de sérieusement améliorer Windows 11 en 2026

Microsoft reconnaît les faiblesses de Windows 11 et annonce un changement de cap majeur pour 2026. L’entreprise s’engage à prioriser la performance et la fiabilité du système, en réponse directe à la grogne des utilisateurs.
Cette décision marque un tournant après une année 2025 compliquée pour l’image de Windows 11. Marqué par des mises à jour instables et une intégration forcée de l’intelligence artificielle dans chaque recoin de l’interface, Windows 11 a fini par être perçu comme un produit de seconde zone. Le rejet a été si violent que Pavan Davuluri, président de Windows, a dû bloquer les réponses sur l’un de ses messages sur X (ex-Twitter) face aux critiques virulentes ciblant sa vision d’une plateforme agentique.
Dans une déclaration transmise à The Verge, Microsoft admet sans détour avoir entendu les plaintes de sa communauté :
Les commentaires que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et des Windows Insiders sont clairs. Nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs. Cette année, nous nous concentrerons sur les points faibles régulièrement signalés par nos clients : l’amélioration des performances du système, de la fiabilité et de l’expérience globale de Windows.
Ce recentrage sur les fondamentaux (vitesse, fluidité et stabilité) fait écho à des promesses similaires faites récemment aux développeurs. Microsoft semble enfin comprendre que malgré le milliard d’utilisateurs captifs, le sentiment général à l’égard de sa plateforme est au plus bas. L’enjeu pour 2026 sera donc de prouver que l’entreprise peut équilibrer ses ambitions avec la nécessité absolue de fournir un système d’exploitation robuste.
