TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 11 : Microsoft va accélérer l’Explorateur de fichiers et améliorer l’interface
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 : Microsoft va accélérer l’Explorateur de fichiers et améliorer l’interface

25 Nov. 2025 • 8:53
1

Microsoft teste des changements intéressants pour l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. L’objectif est double : épurer l’interface pour une meilleure lisibilité et accélérer le lancement. Ces nouveautés, déjà en place dans la version Dev, devraient être disponibles pour l’ensemble des utilisateurs au début de 2026.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une ouverture instantanée grâce au préchargement

La principale nouveauté technique réside dans la mise en place du préchargement de l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. Cette fonctionnalité vise spécifiquement à améliorer les performances de lancement de l’Explorateur de fichiers sur les appareils dont la puissance est limitée. Si l’ouverture est quasi instantanée sur les PC modernes, elle peut s’avérer plus laborieuse sur des tablettes Windows ou des consoles portables tournant sous le système d’exploitation de Microsoft.

Ce mécanisme fonctionne en arrière-plan pour garantir que l’outil soit prêt dès que l’utilisateur en a besoin. Microsoft reprend ici une logique similaire aux optimisations apportées à ses applications Office plus tôt cette année. Pour Word, par exemple, une tâche planifiée s’exécute silencieusement au démarrage du PC pour accélérer l’ouverture du logiciel.

Microsoft laisse toutefois le choix à l’utilisateur. Il sera possible de désactiver ce préchargement pour qu’il ne tourne pas en permanence en toile de fond, la plupart des ordinateurs performants n’ayant pas nécessairement besoin de cette assistance pour être réactifs.

Une interface repensée pour réduire la pollution visuelle

Au-delà de la performance brute, Microsoft s’attaque à l’ergonomie du menu contextuel. Cette révision profitera à toutes les machines, qu’elles soient rapides ou lentes, en réduisant l’espace occupé par les commandes peu sollicitées. L’idée est de déplacer les actions rares dans des sous-menus afin de ne garder que l’essentiel au premier niveau.

Windows 11 Nouveau Menu Contextuel Epure

Avant à gauche, après à droite

Un nouveau menu dédié à la gestion de fichiers regroupera plusieurs options techniques. On y retrouvera la compression en fichier ZIP, la copie en tant que chemin d’accès, le fait de définir comme arrière-plan du bureau ainsi que les rotations d’images vers la gauche ou la droite.

Les options liées au stockage en ligne bénéficient du même traitement. Elles sont désormais isolées dans un menu séparé pour les fournisseurs cloud, qui inclura également la fonction « Envoyer à mon téléphone ». Grâce à ces ajustements, le menu contextuel apparait beaucoup plus propre, facilitant l’accès aux actions fréquentes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Menu Demarrer Telephone Mobile Connecte Actu OS

Microsoft veut améliorer Windows 11 en le rendant plus rapide

Xbox Asus Jeux vidéo

La Xbox portable est en pause, Microsoft préfère améliorer Windows 11 pour le gaming

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Casque moto XR

GT-Air 3 Smart : premier casque de moto avec affichage tête haute issue d’une collaboration franco-japonaise

25 Nov. 2025 • 9:45
0 Matériel

La réalité augmentée s’invite dans l’univers des deux-roues grâce au GT-Air 3 Smart, un casque de moto mis au point...

Claude Logo

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0 Internet

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...

ChatGPT Assistant Shopping

ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

24 Nov. 2025 • 20:29
0 Internet

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...

Bixby

Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

24 Nov. 2025 • 20:00
0 Logiciels

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...

Chargeur Port USB-C

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:36
4 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iMessage : Singapour oblige Apple à bloquer l’usurpation d’identité du gouvernement

iMessage : Singapour oblige Apple à bloquer l’usurpation d’identité du gouvernement

25 Nov. 2025 • 8:30

image de l'article iPhone pliable : ça se précise un peu plus pour le prix (élevé)

iPhone pliable : ça se précise un peu plus pour le prix (élevé)

25 Nov. 2025 • 7:57

image de l'article Apple annonce licencier des dizaines d’employés

Apple annonce licencier des dizaines d’employés

24 Nov. 2025 • 20:58

image de l'article L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site