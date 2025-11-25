Windows 11 : Microsoft va accélérer l’Explorateur de fichiers et améliorer l’interface

Microsoft teste des changements intéressants pour l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. L’objectif est double : épurer l’interface pour une meilleure lisibilité et accélérer le lancement. Ces nouveautés, déjà en place dans la version Dev, devraient être disponibles pour l’ensemble des utilisateurs au début de 2026.

Une ouverture instantanée grâce au préchargement

La principale nouveauté technique réside dans la mise en place du préchargement de l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. Cette fonctionnalité vise spécifiquement à améliorer les performances de lancement de l’Explorateur de fichiers sur les appareils dont la puissance est limitée. Si l’ouverture est quasi instantanée sur les PC modernes, elle peut s’avérer plus laborieuse sur des tablettes Windows ou des consoles portables tournant sous le système d’exploitation de Microsoft.

Ce mécanisme fonctionne en arrière-plan pour garantir que l’outil soit prêt dès que l’utilisateur en a besoin. Microsoft reprend ici une logique similaire aux optimisations apportées à ses applications Office plus tôt cette année. Pour Word, par exemple, une tâche planifiée s’exécute silencieusement au démarrage du PC pour accélérer l’ouverture du logiciel.

Microsoft laisse toutefois le choix à l’utilisateur. Il sera possible de désactiver ce préchargement pour qu’il ne tourne pas en permanence en toile de fond, la plupart des ordinateurs performants n’ayant pas nécessairement besoin de cette assistance pour être réactifs.

Une interface repensée pour réduire la pollution visuelle

Au-delà de la performance brute, Microsoft s’attaque à l’ergonomie du menu contextuel. Cette révision profitera à toutes les machines, qu’elles soient rapides ou lentes, en réduisant l’espace occupé par les commandes peu sollicitées. L’idée est de déplacer les actions rares dans des sous-menus afin de ne garder que l’essentiel au premier niveau.

Avant à gauche, après à droite

Un nouveau menu dédié à la gestion de fichiers regroupera plusieurs options techniques. On y retrouvera la compression en fichier ZIP, la copie en tant que chemin d’accès, le fait de définir comme arrière-plan du bureau ainsi que les rotations d’images vers la gauche ou la droite.

Les options liées au stockage en ligne bénéficient du même traitement. Elles sont désormais isolées dans un menu séparé pour les fournisseurs cloud, qui inclura également la fonction « Envoyer à mon téléphone ». Grâce à ces ajustements, le menu contextuel apparait beaucoup plus propre, facilitant l’accès aux actions fréquentes.