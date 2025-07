Microsoft veut améliorer Windows 11 en le rendant plus rapide

Depuis le lancement de Windows 11, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur frustration face à des problèmes de performance, en particulier sur certains types de PC. Que ce soit pour les jeux sur des processeurs hybrides récents ou des comparaisons peu flatteuses avec Windows 10, le système d’exploitation peine encore à convaincre sur ce point. Microsoft en est conscient et poursuit ses efforts pour améliorer la réactivité de son système.

Une collecte automatique des journaux de performance

Avec une nouvelle version test de Windows 11, Microsoft met en place un dispositif destiné à mieux identifier les causes de lenteurs. Désormais, le système peut automatiquement collecter des journaux de performance lorsque l’utilisateur signale un problème via l’application Hub de commentaires.

« Les Windows Insiders sont encouragés à faire part de leurs commentaires lorsqu’ils rencontrent des problèmes liés à des performances lentes ou médiocres, ce qui permet à Hub de commentaires de collecter automatiquement ces journaux, qui nous aideront à identifier plus rapidement les causes des problèmes », explique Microsoft.

Ce mécanisme vise à accélérer le diagnostic des problèmes et à améliorer plus rapidement l’expérience utilisateur. Il s’inscrit dans l’engagement affiché par l’entreprise en faveur d’une amélioration continue des performances de Windows 11.

Vers une meilleure fiabilité avec la mise à jour 25H2

Microsoft prépare également des changements importants pour la mise à jour 25H2, qui doit arriver avant la fin de l’année. En plus des optimisations logicielles, l’entreprise souhaite renforcer la qualité des pilotes. À cette fin, elle exigera des développeurs une analyse statique du code avant la certification des pilotes. Cette étape doit permettre d’identifier les problèmes potentiels dans le code des pilotes avant leur déploiement.

En 2023, plusieurs améliorations avaient déjà été déployées. L’entreprise avait notamment donner un coup de boost à la barre des tâches, aux notifications et au panneau de paramètres rapides. Le poids des applications au démarrage avait aussi été réduit et la mise à jour 24H2 avait montré des gains notables sur du matériel plus ancien.

Microsoft cherche donc à faire de Windows 11 un système plus fluide, plus fiable et mieux adapté à la diversité des configurations matérielles. Il reste encore du travail, surtout quand on sait que Windows 10 reste meilleur à certains niveaux.