Microsoft veut que Windows Update mette à jour tous vos logiciels

Microsoft ouvre sa plateforme Windows Update aux logiciels pour que les utilisateurs puissent facilement les mettre à jour sur leur PC. Les développeurs peuvent s’inscrire un programme de cette nouvelle plateforme d’orchestration des mises à jour pour Windows 11.

Actuellement, Windows Update gère principalement les mises à jour du système d’exploitation, des pilotes essentiels et de certaines applications de gestion de périphériques. La grande majorité des applications tierces utilisent leurs propres mécanismes de mise à jour, souvent indépendants. Microsoft ambitionne de changer cela en proposant une solution unifiée.

Une plateforme unifiée pour toutes les mises à jour

Concrètement, cette plateforme permettra aux développeurs d’applications et de pilotes d’utiliser l’infrastructure de Windows Update. Microsoft évoque clairement son objectif : « Nous créons une vision pour une plateforme d’orchestration de mises à jour unifiée et intelligente, capable de prendre en charge toute mise à jour (applications, pilotes, etc.) à orchestrer conjointement avec les mises à jour Windows ».

Cette initiative cible en priorité les applications utilisées en entreprise, mais reste ouverte à tout type de logiciel ou d’outil de gestion. L’objectif est clair : simplifier et centraliser le processus souvent fragmenté des mises à jour sur Windows.

Des bénéfices concrets pour les développeurs et les utilisateurs

Pour les développeurs, les avantages sont multiples. Ils pourront notamment :

Profiter d’une planification intelligente : les mises à jour pourront s’effectuer en tenant compte de l’activité de l’utilisateur, de l’état de la batterie, ou même des périodes d’énergie durable.

les mises à jour pourront s’effectuer en tenant compte de l’activité de l’utilisateur, de l’état de la batterie, ou même des périodes d’énergie durable. Intégrer les notifications natives : plus besoin de systèmes de notification personnalisés ; les alertes de mise à jour passeront directement par le canal familier de Windows Update.

plus besoin de systèmes de notification personnalisés ; les alertes de mise à jour passeront directement par le canal familier de Windows Update. Apparaître dans l’historique : les mises à jour des applications seront listées dans l’historique des mises à jour Windows, offrant une visibilité centralisée.

les mises à jour des applications seront listées dans l’historique des mises à jour Windows, offrant une visibilité centralisée. Bénéficier des futures améliorations : toute application intégrée profitera automatiquement des évolutions futures de Windows Update.

Microsoft prendra en charge les applications au format MSIX/APPX et même certains logiciels Win32 personnalisés. Bien que le Microsoft Store ait amélioré sa gestion des mises à jour, de nombreuses applications populaires, surtout en entreprise, lui échappent encore. Les entreprises préfèrent souvent gérer elles-mêmes les mises à jour de leurs applications spécifiques.

Cette ouverture de Windows Update marque un virage stratégique. Elle promet une expérience utilisateur plus cohérente et potentiellement plus fiable, en réduisant le nombre de processus de mise à jour distincts fonctionnant en arrière-plan. Reste à voir si les grands éditeurs adopteront ce système centralisé pour remplacer leurs propres installateurs.