TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

23 Sep. 2025 • 14:10
0

Microsoft commence à tester des fonctionnalités expérimentales basées sur l’intelligence artificielle via un nouveau programme baptisé Windows AI Labs. Des testeurs de Windows 11 ont en effet repéré des références à ce programme dans des mises à jour préliminaires de Microsoft Paint.

Windows 11 Logo

Un programme pour tester des fonctions d’IA

Un document découvert par Windows Latest a permis d’éclaircir l’objectif de cette initiative. Microsoft y note que « le programme Windows AI Labs pour Microsoft Paint est conçu pour offrir à Microsoft et aux participants sélectionnés l’opportunité de s’engager dans une évaluation continue des versions préliminaires des fonctionnalités, capacités et services de Microsoft Paint ».

Microsoft prévient que les fonctionnalités de Windows AI Labs ne sont pas finales et que certains des changements appréciés par les utilisateurs pourraient ne jamais être déployés. L’entreprise précise que « lorsque Microsoft déploiera largement les fonctionnalités du programme Windows AI Labs, le participant devra peut-être mettre à jour la version de l’application Paint pour obtenir ces fonctionnalités ». De plus, ces nouveautés sont en préversion et pourraient ne pas avoir la qualité habituellement attendue des applications Windows.

Vers un Paint dopé à l’IA

Bien que l’invitation à accéder à Windows AI Labs soit apparue dans certaines versions de Paint, les premières fonctionnalités que Microsoft compte tester ne sont pas encore clairement définies. Récemment, l’entreprise a ajouté à Paint des options qui rappellent Photoshop, dont la gestion de la transparence, les calques ou encore les fichiers de projet. paint. Il ne serait donc pas surprenant de voir arriver des outils d’IA similaires à ce qu’Adobe propose dans son logiciel.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large chez Microsoft, qui a déjà mis à jour plusieurs applications de Windows avec des fonctionnalités d’IA. Parmi elles, on retrouve des fonctions d’IA gratuites pour le Bloc-notes, des capacités de génération d’images dans Paint et des actions assistées par IA dans l’Explorateur de fichiers.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ROG Xbox Ally Boutiques Jeux Unifies Jeux vidéo

Microsoft ajoute les jeux Steam à l’app Xbox sur Windows 11

Intelligence Artificielle Logiciels

Hey Copilot ! : Microsoft commence à tester une nouvelle fonction de Copilot Voice sur Windows 11

Copilot Vision Actu OS

Windows 11 se met à jour avec plein de fonctions d’IA

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Deezer Identification Musiques Generees Par IA

Deezer et streaming : 28 % de la musique livrée est générée par IA

23 Sep. 2025 • 15:50
0 Internet

L’intelligence artificielle bouleverse l’industrie musicale à un rythme effréné, avec Deezer observant une progression...

Dreame Space

Dreame Space : Dreame annonce son premier smartphone, un mobile axé sur l’astrophotographie

23 Sep. 2025 • 13:24
0 Mobiles / Tablettes

Quelques jours à peine après avoir présenté son concept de supercar électrique, l’intenable fabricant chinois...

Spider-Man Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day : le tournage mis sur pause après la blessure de Tom Holland

23 Sep. 2025 • 11:55
0 Geekeries

Le tournage de Spider-Man: Brand New Day (réalisé par Destin Daniel Cretton), connaît un contretemps inattendu : Tom Holland...

Gemini Google TV

Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant

23 Sep. 2025 • 10:33
1 Hors-Sujet

L’assistant IA de Google, Gemini, commence son déploiement sur Google TV, mais son arrivée se fera de manière progressive sur...

OD trailer

OD : premier trailer pour le nouveau projet de Kojima et Xbox

23 Sep. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

Attendu comme l’un des projets les plus mystérieux de Hideo Kojima, OD vient de se révéler un peu plus à travers un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple investit dans la restauration des forêts de séquoias en Californie

Apple investit dans la restauration des forêts de séquoias en Californie

23 Sep. 2025 • 15:41

image de l'article Apple active Tap to Pay sur iPhone à Monaco et dans 4 autres pays européens

Apple active Tap to Pay sur iPhone à Monaco et dans 4 autres pays européens

23 Sep. 2025 • 14:32

image de l'article L’Apple Vision Air et l’iPhone du 20ème anniversaire partageraient la même technologie d’écran OLED ultra fin

L’Apple Vision Air et l’iPhone du 20ème anniversaire partageraient la même technologie d’écran OLED ultra fin

23 Sep. 2025 • 14:10

image de l'article Apple TV+ : une session inédite sur Reddit avec Roddy Ho de la série Slow Horses

Apple TV+ : une session inédite sur Reddit avec Roddy Ho de la série Slow Horses

23 Sep. 2025 • 12:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site