Microsoft commence à tester des fonctionnalités expérimentales basées sur l’intelligence artificielle via un nouveau programme baptisé Windows AI Labs. Des testeurs de Windows 11 ont en effet repéré des références à ce programme dans des mises à jour préliminaires de Microsoft Paint.

Un programme pour tester des fonctions d’IA

Un document découvert par Windows Latest a permis d’éclaircir l’objectif de cette initiative. Microsoft y note que « le programme Windows AI Labs pour Microsoft Paint est conçu pour offrir à Microsoft et aux participants sélectionnés l’opportunité de s’engager dans une évaluation continue des versions préliminaires des fonctionnalités, capacités et services de Microsoft Paint ».

Microsoft prévient que les fonctionnalités de Windows AI Labs ne sont pas finales et que certains des changements appréciés par les utilisateurs pourraient ne jamais être déployés. L’entreprise précise que « lorsque Microsoft déploiera largement les fonctionnalités du programme Windows AI Labs, le participant devra peut-être mettre à jour la version de l’application Paint pour obtenir ces fonctionnalités ». De plus, ces nouveautés sont en préversion et pourraient ne pas avoir la qualité habituellement attendue des applications Windows.

Vers un Paint dopé à l’IA

Bien que l’invitation à accéder à Windows AI Labs soit apparue dans certaines versions de Paint, les premières fonctionnalités que Microsoft compte tester ne sont pas encore clairement définies. Récemment, l’entreprise a ajouté à Paint des options qui rappellent Photoshop, dont la gestion de la transparence, les calques ou encore les fichiers de projet. paint. Il ne serait donc pas surprenant de voir arriver des outils d’IA similaires à ce qu’Adobe propose dans son logiciel.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large chez Microsoft, qui a déjà mis à jour plusieurs applications de Windows avec des fonctionnalités d’IA. Parmi elles, on retrouve des fonctions d’IA gratuites pour le Bloc-notes, des capacités de génération d’images dans Paint et des actions assistées par IA dans l’Explorateur de fichiers.