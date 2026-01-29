TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Windows 11 a atteint 1 milliard d’utilisateurs et l’a fait plus rapidement que Windows 10
PC et systèmes

Windows 11 a atteint 1 milliard d’utilisateurs et l’a fait plus rapidement que Windows 10

3 min.
29 Jan. 2026 • 9:36
3

C’est officiel : Windows 11 a franchi la barre symbolique du milliard d’utilisateurs actifs. Satya Nadella, patron de Microsoft, a confirmé cette étape majeure lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre fiscal de 2026 (ce qui correspond au dernier trimestre de 2025 dans notre calendrier). L’adoption du système d’exploitation s’est accélérée de manière notable, affichant une croissance de plus de 45 % sur un an.

Windows 11 Logo

Cette performance permet à Windows 11 de battre son grand frère. Il a fallu 1 576 jours au dernier-né de Microsoft pour atteindre ce seuil contre 1 706 jours pour Windows 10 il y a six ans. Une victoire symbolique pour Microsoft qui avait initialement échoué à imposer Windows 10 sur un milliard d’appareils en trois ans comme prévu, notamment à cause de l’abandon de Windows Phone.

Le franchissement de ce cap s’est joué dans un mouchoir de poche en fin d’année. Le 19 novembre dernier, lors de la conférence Microsoft Ignite, Pavan Davuluri, le patron de Windows, parlait encore de « près d’un milliard » d’utilisateurs pour Windows 11. Le rush final des fêtes de fin d’année a donc été décisif pour basculer dans les dix chiffres.

La fin de Windows 10 comme moteur principal

Ce succès, qui englobe à la fois les licences personnelles et professionnelles, s’explique moins par un engouement spontané que par une contrainte technique inévitable. L’arrêt du support de Windows 10 en octobre 2025 a agi comme un puissant catalyseur. Privés de mises à jour de fonctionnalités (sauf à payer pour un support étendu de sécurité), les utilisateurs et les entreprises ont été contraints de migrer massivement, dopant au passage les revenus de licences de Microsoft.

Pourtant, le parcours de Windows 11 n’a pas été un long fleuve tranquille. Présent sur le marché depuis bientôt cinq ans, le système d’exploitation traîne depuis ses débuts la controverse de ses exigences matérielles drastiques. Ces prérequis techniques élevés continuent, encore aujourd’hui, d’empêcher des millions de PC parfaitement fonctionnels sous Windows 10 de bénéficier de la mise à jour gratuite, forçant souvent le renouvellement du matériel.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 devient le système d’exploitation de bureau le plus utilisé, dépassant Windows 10

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

L’adoption de Windows 11 est plus lente que celle de Windows 10, selon Dell

3 commentaires pour cet article :

  • Chibiplowa(via l'app )
    29 Jan. 2026 • 09:52
    Facile avec les réglages d’usine qui sont claqué au sol et qui force les MAJ ptdr
  • Lehulk(via l'app )
    29 Jan. 2026 • 10:01
    Il était moins contraignant de passer de Windows 8 à 10 donc ça s est fait en douceur. Pour passer à 11 on a bien senti la douille donc ceux qui ont été obligés , et ils sont nombreux + la communication sur l IA a bien aidé. Moi c est fini je passe à Linux. J en veux pas de leur IA et celle des autres aussi
  • Neustrie
    29 Jan. 2026 • 11:41
    Vente de matériel avec Windows comme d’habitude, donc c’est normal, maintenant on va voir avec la hausse des prix de la ram, voir si les gens vont pouvoir investir dans de nouveaux ordianateurs!

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

stop tesla model s et model x

Tesla tourne la page des Model S et Model X : robotaxis, conduite autonome et robots Optimus au centre du plan 2026

29 Jan. 2026 • 11:58
0 Matériel

Tesla a publié ses résultats trimestriels fin janvier 2026 avec un scénario devenu familier : des chiffres légèrement...

Microsoft logo

Résultats : Microsoft dépasse les 80 milliards de CA, mais la division gaming s’écroule

29 Jan. 2026 • 10:26
0 Business

Microsoft a publié ses résultats financiers pour le trimestre clos fin décembre 2025, et le contraste est frappant entre les scores...

France Travail Logo

Piratage : France Travail écope d’une amende de 5 millions d’euros par la CNIL

29 Jan. 2026 • 9:13
1 Internet

La sanction est tombée : France Travail devra s’acquitter d’une amende administrative de 5 millions d’euros pour ses...

Fuite Android Pour PC Aluminum OS

Une fuite de Google dévoile un aperçu d’Android pour PC

28 Jan. 2026 • 20:17
0 Actu OS

Une erreur de Google a permis d’avoir un premier aperçu concret de ce à quoi ressemblera Android sur ordinateur. C’est un...

Amazon One Paume Main

Amazon met fin à Amazon One, le paiement avec la paume de la main

28 Jan. 2026 • 19:35
0 Business

Amazon a annoncé l’arrêt définitif d’Amazon One, son système d’identification permettant de payer avec la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV souhaite adapter le Cosmere de Brandon Sanderson

Apple TV souhaite adapter le Cosmere de Brandon Sanderson

29 Jan. 2026 • 11:15

image de l'article Sebastiaan de With, cofondateur de Halide, rejoint l’équipe design d’Apple

Sebastiaan de With, cofondateur de Halide, rejoint l’équipe design d’Apple

29 Jan. 2026 • 9:47

image de l'article iOS 26.3 bêta 3 : des fonctions sont en panne sur les récents iPhone et iPad

iOS 26.3 bêta 3 : des fonctions sont en panne sur les récents iPhone et iPad

29 Jan. 2026 • 8:00

image de l'article Apple va prendre une commission de 30 % sur les créateurs de Patreon sur iOS

Apple va prendre une commission de 30 % sur les créateurs de Patreon sur iOS

28 Jan. 2026 • 20:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site