Windows 11 a atteint 1 milliard d’utilisateurs et l’a fait plus rapidement que Windows 10

C’est officiel : Windows 11 a franchi la barre symbolique du milliard d’utilisateurs actifs. Satya Nadella, patron de Microsoft, a confirmé cette étape majeure lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre fiscal de 2026 (ce qui correspond au dernier trimestre de 2025 dans notre calendrier). L’adoption du système d’exploitation s’est accélérée de manière notable, affichant une croissance de plus de 45 % sur un an.

Cette performance permet à Windows 11 de battre son grand frère. Il a fallu 1 576 jours au dernier-né de Microsoft pour atteindre ce seuil contre 1 706 jours pour Windows 10 il y a six ans. Une victoire symbolique pour Microsoft qui avait initialement échoué à imposer Windows 10 sur un milliard d’appareils en trois ans comme prévu, notamment à cause de l’abandon de Windows Phone.

Le franchissement de ce cap s’est joué dans un mouchoir de poche en fin d’année. Le 19 novembre dernier, lors de la conférence Microsoft Ignite, Pavan Davuluri, le patron de Windows, parlait encore de « près d’un milliard » d’utilisateurs pour Windows 11. Le rush final des fêtes de fin d’année a donc été décisif pour basculer dans les dix chiffres.

La fin de Windows 10 comme moteur principal

Ce succès, qui englobe à la fois les licences personnelles et professionnelles, s’explique moins par un engouement spontané que par une contrainte technique inévitable. L’arrêt du support de Windows 10 en octobre 2025 a agi comme un puissant catalyseur. Privés de mises à jour de fonctionnalités (sauf à payer pour un support étendu de sécurité), les utilisateurs et les entreprises ont été contraints de migrer massivement, dopant au passage les revenus de licences de Microsoft.

Pourtant, le parcours de Windows 11 n’a pas été un long fleuve tranquille. Présent sur le marché depuis bientôt cinq ans, le système d’exploitation traîne depuis ses débuts la controverse de ses exigences matérielles drastiques. Ces prérequis techniques élevés continuent, encore aujourd’hui, d’empêcher des millions de PC parfaitement fonctionnels sous Windows 10 de bénéficier de la mise à jour gratuite, forçant souvent le renouvellement du matériel.