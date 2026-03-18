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KultureGeek Business Tech Meta met fin à Horizon Worlds en VR sur Quest : le « métavers » basculera bientôt entièrement sur le mobile
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Meta met fin à Horizon Worlds en VR sur Quest : le « métavers » basculera bientôt entièrement sur le mobile

3 min.
18 Mar. 2026 • 10:05
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C’est une page qui se tourne pour l’un des projets les plus emblématiques du métavers version Meta. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a en effet confirmé que Horizon Worlds ne sera plus accessible en réalité virtuelle sur les casques Quest après le 15 juin 2026 ! La plateforme restera disponible via l’application Meta Horizon sur iOS et Android, signe d’un recentrage assumé vers un public plus large que celui de la VR.

Un calendrier de fermeture en deux étapes

Meta avait déjà annoncé en février vouloir se concentrer « à fond » sur la version mobile. Un message publié sur les forums communautaires détaille maintenant les dates clés. Dès le 31 mars 2026, les mondes et événements Horizon Worlds ne seront plus mis en avant dans le Store Quest, et les utilisateurs ne pourront plus visiter plusieurs espaces emblématiques de la plateforme. Puis, le 15 juin, l’application sera retirée des casques et l’accès en VR sera totalement interrompu.

Horizon Worlds France

Hyperscape Capture aussi abandonné

La co-expérience en 3D disparaît

Autre victime de ce virage : Hyperscape Capture, une fonction bêta lancée récemment, qui permettait de créer des scans 3D détaillés de lieux réels pour les partager et les explorer à plusieurs. Meta explique que les utilisateurs pourront encore capturer et consulter ces “Hyperscapes”, mais que les fonctions de partage, d’invitation et d’exploration collaborative ne seront plus prises en charge. Dommage, car l’outil était réellement spectaculaire, et mettait en valeur la VR au delà du seul secteur du gaming.

Facebook Horizon

Un signal fort sur la stratégie de Meta

La décision de Meta peut surprendre pour une entreprise qui s’est longtemps présentée comme LA société du métavers, mais elle reflète aussi une réalité plus abrupte :  le mobile, ainsi que  l’IA et les lunettes connectées, semblent être des marchés nettement plus porteurs. Ready Player One retourne à l’état de fantasme tech dystopique, et ce n’est pas forcément un mal…

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