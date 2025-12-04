Meta prépare de grosses coupes budgétaires pour le métavers

Meta s’apprête à réduire considérablement les ressources allouées à la construction du métavers, un projet pourtant présenté autrefois par Mark Zuckerberg comme l’avenir de l’entreprise. Face à une adoption plus lente que prévu et à une concurrence moins féroce qu’anticipée, le géant des réseaux sociaux envisage une cure d’austérité sévère pour sa division dédiée aux mondes virtuels.

Une réduction des investissements pour le métavers

Dans le cadre de la planification budgétaire pour 2026, la direction de Meta étudie des coupes pouvant atteindre 30 % pour le groupe travaillant sur métavers, comme le rapporte Bloomberg. Ce chiffre dépasse largement la demande standard de 10 % d’économies exigée par Mark Zuckerberg auprès de l’ensemble des dirigeants lors de réunions à Hawaï le mois dernier.

Cette réduction ciblée devrait affecter principalement l’unité de réalité virtuelle (Quest) qui représente la majeure partie des dépenses, la plateforme de mondes virtuels Horizon Worlds et les effectifs avec des licenciements probables dès le mois de janvier.

La décision de frapper plus fort sur ce secteur s’explique par le fait que l’entreprise n’a pas constaté le niveau de rivalité industrielle qu’elle attendait autour de cette technologie.

Le pivot stratégique vers l’intelligence artificielle

Ce désengagement progressif marque un tournant pour la division Reality Labs de Meta qui héberge les paris à long terme comme les casques de réalité virtuelle et les lunettes connectées avec de la réalité augmentée. Ce groupe a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis début 2021, attirant la surveillance critique des investisseurs qui voient ces dépenses comme une fuite de ressources.

Si Mark Zuckerberg reste convaincu que le futur du travail et du jeu passera par les mondes virtuels, il a cessé de mentionner le métavers lors de ses interventions publiques. L’attention du dirigeant se porte désormais sur le développement de grands modèles d’IA générative et sur le matériel associé, tel que les lunettes connectées Ray-Ban, délaissant la vision qui avait justifié le changement de nom de Facebook en 2021.