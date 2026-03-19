Carl Pei (Nothing) prédit la fin des apps mobiles, remplacées par des agents IA

Et si l’écran d’accueil tel qu’on le connaît — icônes, App Store et navigation d’app en app — devenait bientôt un vestige ?Lors d’une conférence au SXSW d’Austin, Carl Pei, cofondateur et CEO de Nothing, a déroulé sa vision d’un smartphone « post-iPhone » piloté par des agents d’intelligence artificielle. Son idée radicale est que demain, les apps passeraient au second plan, remplacées par des assistants capables d’agir pour l’utilisateur.
Selon Carl Pei donc, la valeur ne résidera plus dans une application à télécharger, mais dans la capacité d’un système à comprendre des intentions et à exécuter des tâches. “En matière d’IA logicielle, je pense que les gens doivent comprendre que les applications vont disparaître”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un produit dont “la valeur centrale” dépend d’une app sera tôt ou tard “bousculé”, qu’on le veuille ou non.
Pei distingue plusieurs étapes. D’abord, l’IA qui exécute une commande explicite (réserver un vol, un hôtel) — un niveau de fonctionnalité que Pei juge peu passionnant. Ensuite vient l’agent qui apprend sur la durée – objectifs santé, habitudes, préférences, et suggestions proactives -, à la manière d’une mémoire contextuelle, ce que Carl Pei explique en ces termes : « Je pense que l’avenir des smartphones — ou des systèmes d’exploitation — devrait simplement être : « Je te connais très bien, et si je comprends ton intention, je le fais pour toi », au lieu d’avoir à passer manuellement par toutes les applications »
Le jeune CEO n’hésite donc pas à critiquer un modèle resté quasiment inchangé depuis deux décennies : écran verrouillé, écran d’accueil, applications en plein écran. Pour Nothing, l’agent IA ne doit pas « imiter » nos gestes dans une interface pensée pour l’humain, mais disposer d’une interface conçue spécifiquement pour lui : « L’avenir, ce n’est pas un agent qui utilise une interface pensée pour les humains. Il faut créer une interface que l’agent puisse utiliser. Je pense que c’est l’approche la plus pérenne » déclare Pei.
Pei reconnaît toutefois que la transition (vers les agents IA) ne sera pas immédiate, y compris chez Nothing. Mais l’idée devrait finir par s’imposer : si les agents IA deviennent l’orchestrateur des services, l’app pourrait cesser d’être le cœur fonctionnel du smartphone et se contenter de devenir un simple composant à l’arrière-plan.
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