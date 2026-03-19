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KultureGeek Smartphones Carl Pei (Nothing) prédit la fin des apps mobiles, remplacées par des agents IA
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Carl Pei (Nothing) prédit la fin des apps mobiles, remplacées par des agents IA

3 min.
19 Mar. 2026 • 10:32
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Et si l’écran d’accueil tel qu’on le connaît — icônes, App Store et navigation d’app en app — devenait bientôt un vestige ?Lors d’une conférence au SXSW d’Austin, Carl Pei, cofondateur et CEO de Nothing, a déroulé sa vision d’un smartphone « post-iPhone » piloté par des agents d’intelligence artificielle. Son idée radicale est que  demain, les apps passeraient au second plan, remplacées par des assistants capables d’agir pour l’utilisateur.

« Les apps vont disparaître »

Selon Carl Pei donc, la valeur ne résidera plus dans une application à télécharger, mais dans la capacité d’un système à comprendre des intentions et à exécuter des tâches. “En matière d’IA logicielle, je pense que les gens doivent comprendre que les applications vont disparaître”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un produit dont “la valeur centrale” dépend d’une app sera tôt ou tard “bousculé”, qu’on le veuille ou non.

Carl Pei

De l’assistant qui obéit… à l’agent qui anticipe

Pei distingue plusieurs étapes. D’abord, l’IA qui exécute une commande explicite (réserver un vol, un hôtel) — un niveau de fonctionnalité que Pei juge peu passionnant. Ensuite vient l’agent qui apprend sur la durée – objectifs santé, habitudes, préférences, et suggestions proactives -,  à la manière d’une mémoire contextuelle, ce que Carl Pei explique en ces termes : « Je pense que l’avenir des smartphones — ou des systèmes d’exploitation — devrait simplement être : « Je te connais très bien, et si je comprends ton intention, je le fais pour toi », au lieu d’avoir à passer manuellement par toutes les applications »

Apps mobiles

Pourquoi l’interface doit changer

Le jeune CEO n’hésite donc pas à critiquer un modèle resté quasiment inchangé depuis deux décennies : écran verrouillé, écran d’accueil, applications en plein écran.  Pour Nothing, l’agent IA ne doit pas « imiter » nos gestes dans une interface pensée pour l’humain, mais disposer d’une interface conçue spécifiquement pour lui : « L’avenir, ce n’est pas un agent qui utilise une interface pensée pour les humains. Il faut créer une interface que l’agent puisse utiliser. Je pense que c’est l’approche la plus pérenne » déclare Pei.

Pei reconnaît toutefois que la transition (vers les agents IA) ne sera pas immédiate, y compris chez Nothing. Mais l’idée devrait finir par s’imposer : si les agents IA deviennent l’orchestrateur des services, l’app pourrait cesser d’être le cœur fonctionnel du smartphone et se contenter de devenir un simple composant à l’arrière-plan.

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