Meta lance Vibes en application indépendante pour rivaliser avec les vidéos IA de TikTok et OpenAI

Meta teste actuellement une version autonome de Vibes, son service de création et de partage de vidéos générées par intelligence artificielle. Jusqu’ici intégré à l’application Meta AI, l’outil se positionne désormais comme une application à part entière, conçue pour offrir une expérience plus immersive autour du format vidéo IA. L’app proposera toujours un fil d’actualité composé exclusivement de contenus générés par intelligence artificielle, à la manière de TikTok ou d’Instagram Reels.

Création, remix et partage social au cœur de l’expérience

Vibes permet de générer des vidéos depuis zéro ou de remixer celles d’autres utilisateurs, en y ajoutant visuels, musiques et styles graphiques variés. Les créations peuvent ensuite être publiées directement dans le flux Vibes, envoyées en message privé ou partagées sur Instagram et Facebook. Selon Meta, l’usage collaboratif progresse rapidement, avec un fort taux de partage entre amis.

Dans un communiqué, l’entreprise explique vouloir capitaliser sur l’adoption rapide du service : « Après les bons résultats initiaux de Vibes au sein de Meta AI, nous testons une application indépendante afin d’offrir un espace plus concentré et créatif autour de la vidéo IA. » Ce positionnement rapproche directement Vibes de Sora, l’application vidéo d’OpenAI.

Meta confirme également travailler sur un modèle freemium. Si la création restera accessible gratuitement, certaines fonctionnalités avancées pourraient être réservées à des abonnés payants dans les prochains mois. Cette stratégie illustre l’ambition du groupe de monétiser davantage ses outils d’intelligence artificielle, tout en cherchant à s’imposer durablement sur le marché émergent des vidéos générées par IA.