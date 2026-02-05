TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Spotify ajoute la synchronisation entre livres audio et livres papier
Smartphones

Spotify ajoute la synchronisation entre livres audio et livres papier

2 min.
5 Fév. 2026 • 18:41
0

Après une phase de test, Spotify annonce Page Match, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de synchroniser la lecture entre un livre audio et un livre papier.

Spotify Page Match Livre

Une synchronisation pour la lecture avec Spotify

Le fonctionnement est simple : depuis l’application Spotify sur iPhone ou smartphone Android, vous vous rendez sur le livre audio puis vous sélectionnez la nouvelle fonctionnalité Page Match. Il faut ensuite utiliser la caméra de votre smartphone pour viser une page dans le livre papier. Spotify va alors analyser le texte grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et retrouver la même portion au niveau du livre audio. Le service de streaming va ensuite mettre l’équivalent d’un marque-page virtuel pour que vous soyez synchronisé entre les deux supports.

La synchronisation fonctionne dans les deux sens. Des extraits de code de l’application ont précédemment indiqué que Spotify affiche le numéro de page correspondant à la position actuelle dans le livre audio. Les lecteurs peuvent ainsi basculer rapidement entre écoute et lecture physique. Spotify décrit la fonction comme capable de « synchroniser votre progression de la page du livre vers le livre audio, et inversement ».

La reconnaissance OCR n’est pas infaillible. Spotify peut demander à l’utilisateur de scanner une page voisine si le passage reste non identifié. De plus, les numéros de page varient selon les éditions, ce qui peut générer des complications de correspondance.

Amazon propose Whispersync for Voice qui synchronise les livres audio d’Audible avec les eBooks sur les Kindle. Cette solution n’intègre ni les livres papier ni les eBooks d’autres plateformes. Page Match de Spotify supprime ces restrictions et facilite la transition entre lecture physique et écoute.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Livres Audio Mobiles / Tablettes

Spotify prépare la synchronisation entre livres audio et livres papier

Spotify Livres Audio Recap Actu OS

Spotify dévoile une fonction IA pour résumer les livres audio

Livres Internet

Spotify va vendre des livres papier pour concurrencer Amazon

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

GPT-5.3-Codex : OpenAI lance son IA plus rapide qui a participé à sa propre création

5 Fév. 2026 • 22:26
0 Internet

Juste après Claude Opus 4.6 d’Anthropic, OpenAI annonce la disponibilité de GPT-5.3-Codex, un nouveau modèle...

Claude Logo

Claude Opus 4.6 : Anthropic dévoile son modèle d’IA le plus intelligent

5 Fév. 2026 • 19:51
0 Internet

Anthropic accélère la course à l’intelligence artificielle avec le lancement de Claude Opus 4.6. Présenté comme...

Horizon Hunters Gathering

Horizon Hunters Gathering : Guerrilla dévoile un spin-off coopératif sur PS5 et PC (trailer)

5 Fév. 2026 • 19:10
0 Jeux vidéo

Guerrilla Games enrichit la licence Horizon avec Horizon Hunters Gathering, un spin-off orienté action et coopération prévu sur...

Meta Vibes

Meta lance Vibes en application indépendante pour rivaliser avec les vidéos IA de TikTok et OpenAI

5 Fév. 2026 • 18:41
0 Mobiles / Tablettes

Meta teste actuellement une version autonome de Vibes, son service de création et de partage de vidéos générées par...

Substack

Substack victime d’une énorme fuite de données : des utilisateurs alertés plusieurs mois après l’intrusion

5 Fév. 2026 • 17:26
0 Internet

La plateforme de newsletters Substack a confirmé cette semaine avoir été la cible d’une violation de données...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

5 Feb. 2026 • 20:40

image de l'article iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

5 Feb. 2026 • 20:14

image de l'article L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

5 Feb. 2026 • 19:13

image de l'article Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

5 Feb. 2026 • 18:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site