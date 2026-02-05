Spotify ajoute la synchronisation entre livres audio et livres papier

Après une phase de test, Spotify annonce Page Match, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de synchroniser la lecture entre un livre audio et un livre papier.

Une synchronisation pour la lecture avec Spotify

Le fonctionnement est simple : depuis l’application Spotify sur iPhone ou smartphone Android, vous vous rendez sur le livre audio puis vous sélectionnez la nouvelle fonctionnalité Page Match. Il faut ensuite utiliser la caméra de votre smartphone pour viser une page dans le livre papier. Spotify va alors analyser le texte grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et retrouver la même portion au niveau du livre audio. Le service de streaming va ensuite mettre l’équivalent d’un marque-page virtuel pour que vous soyez synchronisé entre les deux supports.

La synchronisation fonctionne dans les deux sens. Des extraits de code de l’application ont précédemment indiqué que Spotify affiche le numéro de page correspondant à la position actuelle dans le livre audio. Les lecteurs peuvent ainsi basculer rapidement entre écoute et lecture physique. Spotify décrit la fonction comme capable de « synchroniser votre progression de la page du livre vers le livre audio, et inversement ».

La reconnaissance OCR n’est pas infaillible. Spotify peut demander à l’utilisateur de scanner une page voisine si le passage reste non identifié. De plus, les numéros de page varient selon les éditions, ce qui peut générer des complications de correspondance.

Amazon propose Whispersync for Voice qui synchronise les livres audio d’Audible avec les eBooks sur les Kindle. Cette solution n’intègre ni les livres papier ni les eBooks d’autres plateformes. Page Match de Spotify supprime ces restrictions et facilite la transition entre lecture physique et écoute.