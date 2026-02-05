TENDANCES
Internet

Spotify va vendre des livres papier pour concurrencer Amazon

5 Fév. 2026 • 16:07
Spotify commercialisera des livres papier dès le printemps via son application. Cette nouvelle offre va être complémentaire de celle du service de streaming qui propose des livres audio.

Spotify franchit une nouvelle étape dans sa diversification, quelques années après le lancement de son catalogue de livres audio. Pour opérer cette transition vers le format papier et cartonné, la plateforme s’associe à Bookshop.org. Ce partenaire logistique aura la charge de fixer les prix de vente au détail, de gérer les stocks et d’assurer l’expédition des commandes. En contrepartie des achats effectués directement dans l’application, le service de streaming percevra une commission d’affiliation dont le montant reste confidentiel.

Au départ, la vente de livres papier via Spotify concernera les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle extension de ce service à d’autres pays.

Une envie de concurrencer Amazon

Cette alliance stratégique positionne Spotify comme un rival direct d’Amazon, leader de la vente de livres en ligne et propriétaire d’Audible. L’initiative est d’ailleurs saluée par les éditeurs qui voient d’un bon œil l’émergence d’une concurrence capable de toucher de nouveaux publics.

Le modèle choisi favorise l’économie locale. Andy Hunter, fondateur et patron de Bookshop.org, souligne l’impact positif de la force de frappe de Spotify : « En rencontrant les lecteurs là où ils se trouvent et en créant un lien vers Bookshop.org, Spotify soutient financièrement les libraires indépendants à chaque achat ». En effet, Bookshop.org reverse une partie de ses bénéfices à un réseau de librairies indépendantes locales.

Cette incursion dans le livre physique s’inscrit dans la continuité des offres existantes. Spotify avait débuté par la vente de livres audio à la carte il y a quelques années, avant d’intégrer 15 heures d’écoute mensuelle pour ses abonnés Premium dans certains pays, avec la possibilité d’acheter du temps supplémentaire.

