TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Amazon propose une remise de 5 % sur le prix des livres pour tacler les libraires
Internet

Amazon propose une remise de 5 % sur le prix des livres pour tacler les libraires

16 Oct. 2025 • 9:41
0

Amazon France a annoncé une nouvelle offensive commerciale sur le marché du livre en France. L’entreprise propose désormais une réduction de 5 % sur les livres neufs, à condition qu’ils soient récupérés dans l’un de ses points de retrait partenaires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de vive tension avec les libraires et les autorités de régulation.

Livre

Une manœuvre pour contourner les frais de port de 3 euros

Cette remise correspond au rabais maximal autorisé par la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre. Elle permet surtout à Amazon de répondre à une autre réglementation, mise en place en octobre 2023, qui impose des frais de port d’un montant minimum de 3 euros pour toute commande de livres neufs expédiée à domicile. La loi prévoyait cependant une exception : ces frais ne s’appliquent pas si le livre est retiré dans un « commerce de vente au détail de livres ».

Amazon s’appuie sur cette exception pour déployer son offre. Le commerçant en ligne avait déjà tenté une première interprétation de la loi en proposant la livraison gratuite dans ses propres consignes automatiques (lockers). Cependant, en mai dernier, le Médiateur du livre avait jugé que cette pratique constituait un contournement de la loi, forçant Amazon à revoir sa stratégie.

Un maillage stratégique pour justifier l’offensive

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, Amazon s’appuie sur un réseau de plus de 3 000 commerces partenaires habilités à vendre des livres. L’entreprise souligne que plus de 70 % de ces points de retrait sont situés dans des zones rurales ou des petites villes, citant les communes de Mernel (Ille-et-Vilaine) ou Soual (Tarn) comme exemples.

Pour justifier son initiative, Amazon la place dans le contexte d’une « forte baisse de la lecture en France », s’appuyant sur une étude du Centre National du Livre qui chiffre ce recul à 6 % par rapport à 2023. Cette communication vise à présenter son offre comme un soutien au pouvoir d’achat des lecteurs, tout en relançant le débat sur la régulation du marché du livre.

Les livres sur Amazon avec la remise de 5 % sont disponibles en cliquant ici.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lecture Livre Main Internet

Livraison gratuite des livres : Amazon remporte une victoire en France

Amazon Carton Logo Internet

Amazon France est accusé de contourner la loi avec la livraison des livres

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ET antennes

« E.T téléphone maison » : une nouvelle théorie relance le paradoxe de Fermi

16 Oct. 2025 • 12:15
0 Science

Depuis plus de 70 ans, la question posée par Enrico Fermi continue de fasciner les scientifiques : si l’univers regorge potentiellement de...

Honor caméra robot

Honor a conçu un smartphone avec une caméra « robotisée »

16 Oct. 2025 • 11:05
1 Mobiles / Tablettes

Le constructeur chinois Honor s’apprête à bousculer les codes du smartphone avec un concept pour le moins audacieux : un appareil photo...

Mango Boutique Logo

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

15 Oct. 2025 • 20:46
0 Internet

Mango, l’enseigne de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant, annonce avoir fait l’objet d’un piratage par le biais...

Claude Logo

Claude Haiku 4.5 : Anthropic lance un modèle d’IA plus compact

15 Oct. 2025 • 20:12
0 Internet

Anthropic enrichit sa gamme avec Claude Haiku 4.5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus compact. Il promet...

CT Cha b exolune

James-Webb aurait capturé la naissance de lunes autour d’une exoplanète géante

15 Oct. 2025 • 19:23
0 Science

James Webb et ses merveilles. Le fantastique télescope spatial a de nouveau déniché la perle rare dans l’immensité du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Meta abandonne Messenger sur les plateformes Mac et Windows !

Meta abandonne Messenger sur les plateformes Mac et Windows !

16 Oct. 2025 • 12:26

image de l'article Apple explique pourquoi le MacBook Pro n’a plus de chargeur dans la boîte

Apple explique pourquoi le MacBook Pro n’a plus de chargeur dans la boîte

16 Oct. 2025 • 11:27

image de l'article Interbrand : Apple domine (encore) le classement mondial des marques

Interbrand : Apple domine (encore) le classement mondial des marques

16 Oct. 2025 • 10:30

image de l'article iOS 26 et iMessage : Apple dit comment corriger l’activation avec une eSIM

iOS 26 et iMessage : Apple dit comment corriger l’activation avec une eSIM

16 Oct. 2025 • 10:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site