Amazon propose une remise de 5 % sur le prix des livres pour tacler les libraires

Amazon France a annoncé une nouvelle offensive commerciale sur le marché du livre en France. L’entreprise propose désormais une réduction de 5 % sur les livres neufs, à condition qu’ils soient récupérés dans l’un de ses points de retrait partenaires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de vive tension avec les libraires et les autorités de régulation.

Une manœuvre pour contourner les frais de port de 3 euros

Cette remise correspond au rabais maximal autorisé par la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre. Elle permet surtout à Amazon de répondre à une autre réglementation, mise en place en octobre 2023, qui impose des frais de port d’un montant minimum de 3 euros pour toute commande de livres neufs expédiée à domicile. La loi prévoyait cependant une exception : ces frais ne s’appliquent pas si le livre est retiré dans un « commerce de vente au détail de livres ».

Amazon s’appuie sur cette exception pour déployer son offre. Le commerçant en ligne avait déjà tenté une première interprétation de la loi en proposant la livraison gratuite dans ses propres consignes automatiques (lockers). Cependant, en mai dernier, le Médiateur du livre avait jugé que cette pratique constituait un contournement de la loi, forçant Amazon à revoir sa stratégie.

Un maillage stratégique pour justifier l’offensive

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, Amazon s’appuie sur un réseau de plus de 3 000 commerces partenaires habilités à vendre des livres. L’entreprise souligne que plus de 70 % de ces points de retrait sont situés dans des zones rurales ou des petites villes, citant les communes de Mernel (Ille-et-Vilaine) ou Soual (Tarn) comme exemples.

Pour justifier son initiative, Amazon la place dans le contexte d’une « forte baisse de la lecture en France », s’appuyant sur une étude du Centre National du Livre qui chiffre ce recul à 6 % par rapport à 2023. Cette communication vise à présenter son offre comme un soutien au pouvoir d’achat des lecteurs, tout en relançant le débat sur la régulation du marché du livre.

Les livres sur Amazon avec la remise de 5 % sont disponibles en cliquant ici.