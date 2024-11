Amazon se remet à la livraison gratuite pour les livres grâce à une parade

Officiellement, la France interdit la livraison gratuite des livres depuis l’année dernière, mais Amazon a trouvé une parade pour la proposer à nouveau. Cela consiste à passer par plus de 2 500 points de retrait partenaires.

Le retour de la livraison gratuite pour les livres chez Amazon

Les clients Amazon peuvent désormais choisir la livraison gratuite des livres dans un réseau de plus de 2 500 points de retrait partout en France. Cette option est disponible pour une sélection de points de retrait situés dans des commerces vendant notamment des livres. Plus de 70% de ces points de retrait sont situés dans des zones rurales ou petites villes.

Une fois qu’un livre a été ajouté au panier, les clients ont désormais la possibilité de sélectionner un point de retrait gratuit au niveau de la page de paiement. Il est également possible de se faire livrer à domicile via les autres options de livraison.

Depuis octobre 2023, Amazon doit facturer au minimum 3 euros la livraison de livres, pour toute commande inférieure à 35 euros. La loi du 30 décembre 2021 sur l’économie du livre dispose que la livraison de livres neufs « ne peut en aucun cas » être gratuite, « sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres ».

La loi d’origine a pour objectif d’inciter les Français à acheter leurs livres dans une librairie ou un autre point de vente. Elle a été contestée par Amazon devant la justice administrative, qui a sollicité l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne. Sans attendre cet avis, Amazon a trouvé une solution d’après lui conforme aux textes en vigueur. C’est celle annoncée aujourd’hui.

« Depuis plus de 20 ans, Amazon s’engage pour offrir à tous les lecteurs, partout en France, un accès simple et large aux œuvres littéraires. Nous nous réjouissons d’offrir aujourd’hui cette nouvelle option de livraison pratique et économique aux lecteurs en France, pour leur permettre d’accéder plus facilement à une sélection de plusieurs millions de titres », déclare Géraldine Codron, responsable de la catégorie des livres chez Amazon France.